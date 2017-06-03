Терминал украинского партнера Белорусской нефтяной компании забросали гранатами

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Неустановленные лица бросили на территорию станции техобслуживания терминала, где находятся служебные автомобили сети АЗС UPG, взрывные устройства.

По предварительной информации, это РГД-5. Терминал расположен на окраине. Коростень Житомирской области вблизи международной трассы "Киев-Ковель", сообщает ТСН .

Сработали три взрывных устройства, которые пытались попасть в бочки с нефтепродуктами. В результате взрыва были нанесены повреждения четырем машинам, в некоторых пробиты колеса; продырявленная одна бочка.

"Самое страшное, что могли взорваться бочки с нефтепродуктами. Злоумышленники четко понимали, что их цель - бочки. По следам взрыва видно, что взрывные устройства сначала ударились о бочки, а потом упали до нескольких метров. Однако, к счастью, силы взрыва не хватило , чтобы повредить полные бочки ", - рассказал заместитель директора по экономической безопасности сети АЗС UPG Юрий Гаевский.

В компании UPG считают этот инцидент методом грязной конкурентной борьбы. Как известно, партнером UPG является Белорусская нефтяная компания. Упомянутая украинская сеть АЗС получает горючее только из белорусских нефтеперерабатывающих заводов.

После взрыва сразу на место происшествия прибыли руководители местных правоохранительных органов, в частности, начальник Коростенского отделения полиции Александр Гаевой. В полиции подтвердили факт совершения преступления на территории терминала, ведется расследование.