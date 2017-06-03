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Видеофакт: белорусские фанаты "Реала" радуются победе клуба в ЛЧ
04.06.2017 18:55 — Разное | Sputnik Беларусь
© Sputnik Антон Денисов
Таким образом, мадридский "Реал" второй год подряд стал победителем Лиги чемпионов.
За решающим матчем пристально следили и белорусские фанаты "Реала". В специальной фан-зоне в Минске болельщики наблюдали за игрой любимых футболистов, искренне переживая за мадридцев.
Футболисты не подвели своих фанатов, и в конце поединка все дружно праздновали победу клуба.
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Среди болельщиков мадридского футбольного клуба есть и немало белорусов, которые поддерживали свою любимую команду во время финала Лиги чемпионов. Смотрите на...
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