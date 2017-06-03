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Видеофакт: белорусские фанаты "Реала" радуются победе клуба в ЛЧ

04.06.2017 18:55 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Видеофакт: белорусские фанаты "Реала" радуются победе клуба в ЛЧ
© Sputnik Антон Денисов
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Решающий поединок Лиги чемпионов УЕФА состоялся в субботу, 3 июня, в Кардиффе. Мадридский клуб уверенно обыграл туринский "Ювентус" со счетом 4:1. Голевыми ударами два раза отличился Криштиану Роналду, также в ворота итальянцев попали Карлос Каземиро и Марко Асенсио. В первом тайме зрители увидели и эффектный гол в исполнении Марио Манджукича. Этот гол оказался единственным для итальянцев.

Таким образом, мадридский "Реал" второй год подряд стал победителем Лиги чемпионов.

За решающим матчем пристально следили и белорусские фанаты "Реала". В специальной фан-зоне в Минске болельщики наблюдали за игрой любимых футболистов, искренне переживая за мадридцев.

Футболисты не подвели своих фанатов, и в конце поединка все дружно праздновали победу клуба.

 
Теги: Минск
 
 
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Среди болельщиков мадридского футбольного клуба есть и немало белорусов, которые поддерживали свою любимую команду во время финала Лиги чемпионов. Смотрите на...

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