

© Sputnik Антон Денисов Зидан: я счастлив тренировать таких блестящих футболистов

Решающий поединок Лиги чемпионов УЕФА состоялся в субботу, 3 июня, в Кардиффе. Мадридский клуб уверенно обыграл туринский "Ювентус" со счетом 4:1. Голевыми ударами два раза отличился Криштиану Роналду, также в ворота итальянцев попали Карлос Каземиро и Марко Асенсио. В первом тайме зрители увидели и эффектный гол в исполнении Марио Манджукича. Этот гол оказался единственным для итальянцев.

Таким образом, мадридский "Реал" второй год подряд стал победителем Лиги чемпионов.

За решающим матчем пристально следили и белорусские фанаты "Реала". В специальной фан-зоне в Минске болельщики наблюдали за игрой любимых футболистов, искренне переживая за мадридцев.

Футболисты не подвели своих фанатов, и в конце поединка все дружно праздновали победу клуба.