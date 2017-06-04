На М1 опрокинулся Land Cruiser: пассажир вылетел из салона и погиб, пострадали трое

Один человек погиб и еще три получили травмы в ДТП, которое произошло 4 июня, около 16.10, на 355-м километре трассы М1. Об этом AUTO.TUT.BY сообщила представитель ГАИ Минского района Екатерина Сильченко.



Фото: ГАИ Минского района

— 33-летняя женщина на Toyota Land Cruiser ехала по трассе М1 в направлении Российской Федерации в крайней правой полосе. По предварительной информации, из-за технической неисправности автомобиля она не справилась с управлением, машину занесло, выбросило на разделительный газон с последующим опрокидыванием на правой обочине, — сказали в ГАИ.



Фото: ГАИ Минского района

В результате ДТП 45-летнего пассажира выбросило из автомобиля — от полученных травм он умер на месте происшествия. Водитель и два пассажира получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.