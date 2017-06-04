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Чемпионат мира по шахматам среди кадетов в ближайшие два года примет Минск

05.06.2017 00:51 — Разное | Tut.by  
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Шахматный чемпионат мира по блицу и рапиду среди кадетов в ближайшие два года примет Минск. Такое решение озвучил 4 мюня в столичном Дворце спорта президент Международной федерации шахмат Кирсан Илюмжинов, сообщает корреспондент БЕЛТА.


Президент Международной федерации шахмат. Фото: БЕЛТА

Руководитель мировых шахмат отметил проведение турнира на высоком уровне и поблагодарил организаторов — Министерство спорта и туризма, Национальный олимпийский комитет, Минский горисполком, Президентский спортивный клуб за теплый прием.

— Белорусская федерация шахмат обратилась в ФИДЕ с предложением провести первый в истории чемпионат мира среди кадетов в Минске. Международная федерация поддержала эту инициативу и приняла решение следующих два мировых форума среди кадетов также организовать в Минске, — отметил Кирсан Илюмжинов.

Он высказал пожелание, чтобы шахматы в школах имели статус обязательного урока, подчеркнул популярность шахмат в Беларуси, где был построен первый шахматный дворец на территории бывшего СССР.

Министр спорта и туризма Беларуси Александр Шамко выразил уверенность, что успешное проведение чемпионата мира среди кадетов по блицу и рапиду, чемпионата Европы по шахматам среди взрослых, который продлится во Дворце спорта до 11 июня, позволит Минску принять еще более крупные турниры по этому виду спорта.

На мировом форуме по блицу и рапиду среди кадетов стали известны победители и призеры. На счету белорусских юных шахматистов четыре золотые награды, одна серебряная и одна бронзовая.

Президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов и министр спорта Александр Шамко приняли участие в награждении лучших юных игроков.

Шахматный форум во Дворце спорта продолжится чемпионатом Европы. После пяти проведенных туров лидирует Иван Чепаринов из Болгарии, набравший 4,5 очка. Лучший из белорусов Сергей Жигалко с 4 очками занимает восьмое место.

 
Теги: Минск
 
 
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Шахматный чемпионат мира по блицу и рапиду среди кадетов в ближайшие два года примет Минск. Такое решение озвучил 4 мюня в столичном Дворце спорта президент...

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