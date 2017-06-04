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Македонский "Вардар" впервые выиграл гандбольную Лигу чемпионов

05.06.2017 00:23 — Разное | Tut.by  
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Гандболисты македонского «Вардара» из Скопье впервые стали победителями Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.


Фото: EHF

4 июня в немецком Кельне в решающем поединке за главный приз континентального клубного гандбола чемпион Македонии взял верх над французским «Пари Сен-Жерменом» со счетом 24:23 (11:12).

Напомним, что "Вардар" был соперником брестского БГК имени Мешкова на групповом этапе Лиги чемпионов. Тогда чемпион Беларуси обменялся победами с будущим триумфатором турнира поражение 27:31 в гостях и успех 30:26 дома.

БГК выбыл из Лиги чемпионов по итогам стадии 1/8 финала, уступив дорогу германскому "Фленсбургу".

Отметим, что лидер брестской команды Дайнис Криштопанс в следующем сезоне будет выступать за "Вардар".

В поединке за 3-е место венгерский «Веспрем» оказался сильнее испанской «Барселоны» — 34:30 (18:17).

 
 
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Гандболисты македонского "Вардара" из Скопье впервые стали победителями Лиги чемпионов.

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