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Белорусы выиграли 10 медалей на этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в Сербии
Сборная Беларуси завоевала 10 медалей (7 золотых, 2 серебряные, 1 бронзовую) на третьем этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в Белграде.
В субботу,
В воскресенье, 4 июня, медальная копилка пополнилась еще 7 наградами.
Золото завоевали дуэты Ольга Климова / Надежда Макарченко в каноэ-двойке на 200 м, Алена Ноздрева / Камила Бобр в каноэ-двойке на 500 м, а также Олег Юреня и Ольга Климова в байдарках-одиночках на марафонской дистанции 5000 м.
Серебряные медали в активе Алены Ноздревой в каноэ-одиночке на 200 м и у Артема Козыря на этой же дистанции 200 м в каноэ-одиночке среди мужчин.
Бронза на счету женской каноэ-двойки Ольга Климова / Надежда Макарченко на дистанции 500 м.
Команда Беларуси заняла первое место в медальном зачете, опередив Германию.
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Сборная Беларуси завоевала 10 медалей (7 золотых, 2 серебряные, 1 бронзовую) на третьем этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в Белграде.
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