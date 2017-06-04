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Белорусы выиграли 10 медалей на этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в Сербии

05.06.2017 00:12 — Разное | Tut.by  
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Сборная Беларуси завоевала 10 медалей (7 золотых, 2 серебряные, 1 бронзовую) на третьем этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в Белграде.


Олег Юреня везет из Белграда два золота. Фото: canoephotography.com

В субботу, 3 июня, белорусские спортсмены завоевали в столице Сербии 3 золота — на дистанции 1000 м в байдарке-одиночке среди мужчин лучшим стал Олег Юреня, на 500 м в женской байдарке-одиночке победила Ольга Худенко, а на 500 м в женском каноэ выиграла Алена Ноздрева.

В воскресенье, 4 июня, медальная копилка пополнилась еще 7 наградами.

Золото завоевали дуэты Ольга Климова / Надежда Макарченко в каноэ-двойке на 200 м, Алена Ноздрева / Камила Бобр в каноэ-двойке на 500 м, а также Олег Юреня и Ольга Климова в байдарках-одиночках на марафонской дистанции 5000 м.

Серебряные медали в активе Алены Ноздревой в каноэ-одиночке на 200 м и у Артема Козыря на этой же дистанции 200 м в каноэ-одиночке среди мужчин.

Бронза на счету женской каноэ-двойки Ольга Климова / Надежда Макарченко на дистанции 500 м.

Команда Беларуси заняла первое место в медальном зачете, опередив Германию.

 
 
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Сборная Беларуси завоевала 10 медалей (7 золотых, 2 серебряные, 1 бронзовую) на третьем этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в Белграде.

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