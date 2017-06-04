Будет ли в Беларуси собственная добыча янтаря?





Эксперимент, начатый властями в 2016 году по привлечению в поиск и разработку белорусского янтаря частных компаний, пока не дал результатов.

В 2016 году белорусские власти из экономии решились на эксперимент: разрешить частным структурам поиск и разработку на территории республики янтарных месторождений.

Правовые основания внесли очень оперативно. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды подготовило предложения о старательской добыче янтаря, законодатели внесли изменения в кодекс о недрах.

Пока на законных основаниях в Беларуси янтарем занимается единственное предприятие - ООО «Белгеопоиск». Зарегистрировано в Минске, геоотвод получило в пределах Жабинковского района. Брестской области.

Как пионеры янтарной разведки им предоставили самое сладкое из уже изученного - месторождение "Гатча-Осово" на территории, прилегающей к местному торфозаводу. Под болотом, предположительно, находится не менее 5-6 тонн солнечного камня.

Компания оформила документы на разработку участка в режиме опытно-промышленной эксплуатации. Завидовать первопроходцам пока рано. По статистике, которую они предоставили за прошлый год, реальных результатов у них нет.

Между тем, начальник управления по геологии министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Сергей Мамчик заявил «Ежедневнику», что работа «Белгеопоиска» окажет существенное влияние на дальнейшую судьбу старательного бизнеса в Беларуси.

Власти пока и сами не знают, как его развивать на практике. Технический порядок, рекомендации Минприроды, отношение местных властей - все это будет формироваться под влиянием первого опыта. Он покажет экономику. Если будет прибыль, без нанесения ущерба окружающей среде, возможно, добыча янтаря и пойдет развиваться дальше.

Сергей Мамчик считает, что, если местные исполкомы увидят добросовестное отношение к выполнению обязательств со стороны старателей, возможность получения дополнительных средств для местной казны, получить разрешение на разработку станет легче.

Следующим этапом янтарного бизнеса станет его промышленная добыча. Предполагается, что после завершения удачных поисковых работ компания сможет обратиться за разрешением на добычу. В ряде стран действуют сквозные лицензии – кто нашел, тот и разрабатывает. В Беларуси все решают местные органы власти.

Правда, вопрос о том, стоит ли добывать тоже пока открыт. В Беларуси нет индустрии обработки и переработки янтаря, а тот низкий спрос, который существует сегодня, полностью обеспечивает Калининградский янтарный комбинат.

По мнению представителя Минприроды, реализация янтаря может быть перспективна за пределами Беларуси. Это не золото, не алмазы, жестких требований к вывозу легального янтаря нет. Но особой прибыли от экспорта ожидать не следует. Сергей Мамчик считает, что белорусского янтаря только в Жабинковском районе по количеству и цвету с большим запасом хватит на собственную янтарную комнату. На демонстрации туристам такой диковинки можно заработать куда больше, чем на экспорте янтаря. Кроме того, у янтаря открывают новые интересные области применения. Его используют в китайской медицине, добавляют в удобрения для ускоренного роста растений.