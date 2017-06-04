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«Деньги могут много, а правда может всё», — любимая поговорка в Банке «Решение»
05.06.2017 00:00 — Разное | Ежедневник
В обычный банк люди приходят с деньгами или за деньгами. Разница лишь в предлоге. Но Банк «Решение» делает особое предложение: у него есть правда для всех и каждого.
Только не надо путать, мол, это истина одна, а правда — она у каждого своя… Сейчас речь идёт о той правде, которая одна на всех, которую не выбирают, без которой нигде и никак. Эта правда — ничто иное, как знание законов.
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Как правило, люди хотят жить не по «понятиям», а по закону. Это значит, что необходимо быть уверенным в своих правах, знать свои обязанности, разбираться в процессуальных тонкостях, иметь навык толкования законов. Именно для того и существует услуга «Юрист24», чтобы каждый её подписчик получил «личного круглосуточного адвоката».
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Именно эта правда о законах и тонкостях их применения составляет смысл услуги «Юрист24». Банку важно, чтобы каждый его клиент вовремя получил не абстрактную, а практическую рекомендацию с позиций закона: как ему правильно оформить трудовые отношения, как безошибочно определить суммы страховых взносов, как верно составлять и безопасно подписывать договоры с подрядчиками, как спо
Правы были наши предки, сказав ещё в стародавние времена, что «без правды люди не живут, а маются». Если бы они знали о выгодах сочетания программы «Юрист24» с
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В обычный банк люди приходят с деньгами или за деньгами. Разница лишь в предлоге. Но Банк «Решение» делает особое предложение: у него есть правда для всех и каждого.
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