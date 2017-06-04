«Деньги могут много, а правда может всё», — любимая поговорка в Банке «Решение»





В обычный банк люди приходят с деньгами или за деньгами. Разница лишь в предлоге. Но Банк «Решение» делает особое предложение: у него есть правда для всех и каждого.

Только не надо путать, мол, это истина одна, а правда — она у каждого своя… Сейчас речь идёт о той правде, которая одна на всех, которую не выбирают, без которой нигде и никак. Эта правда — ничто иное, как знание законов.

«Юрист24» — это услуга общества с ограниченной ответственностью «Европейская Юридическая Служба» – партнёра Банка «Решение» . Теперь и в Беларуси юридические лица и индивидуальные предприниматели могут круглые сутки получать консультации юристов высокого уровня по всему спектру вопросов современного законодательства по телефону и онлайн через Skype и личный кабинет.

Как правило, люди хотят жить не по «понятиям», а по закону. Это значит, что необходимо быть уверенным в своих правах, знать свои обязанности, разбираться в процессуальных тонкостях, иметь навык толкования законов. Именно для того и существует услуга «Юрист24», чтобы каждый её подписчик получил «личного круглосуточного адвоката».

Банку «Решение» не безразлично, если перед его клиентом встаёт опасность ошибки при заключении экономического договора. Банк обеспокоен, когда его клиент не уверен в своих правах и растерялcя в сложной экономической ситуации. Банк взволнован, когда его клиенты лишаются равновесия из-за правовой неосведомлённости в больших и малых вопросах бизнеса.

Получать юридические алгоритмы действий в конкретных ситуациях — вот что важно для корпоративных клиентов «Банка «Решение» .

Именно эта правда о законах и тонкостях их применения составляет смысл услуги «Юрист24». Банку важно, чтобы каждый его клиент вовремя получил не абстрактную, а практическую рекомендацию с позиций закона: как ему правильно оформить трудовые отношения, как безошибочно определить суммы страховых взносов, как верно составлять и безопасно подписывать договоры с подрядчиками, как спо койно и уверенно решать деловые вопросы на законном основании.

Правы были наши предки, сказав ещё в стародавние времена, что «без правды люди не живут, а маются». Если бы они знали о выгодах сочетания программы «Юрист24» с зарплатными проектами , интернет-банкингом , платёжными картами и мобильным банком , то сегодня у нас было бы ещё больше мудрых пословиц и поговорок.