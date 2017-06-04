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В Светлогорске ночью загорелся Mitsubishi Pajero. Одна из рассматриваемых версий - поджог
Пожарные прибыли 4 июня в 02.10 к дому № 41 в Первомайском микрорайоне. К этому моменту в автомобиле горел моторный отсек и салон, сообщает
59-летний владелец Mitsubishi Pajero Sport приехал из Брянска на выходные к своей знакомой.
Проводится проверка, одна из рассматриваемых версий — поджог.
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59-летний владелец Mitsubishi Pajero Sport приехал из Брянска на выходные к своей знакомой.
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