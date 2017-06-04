Витеблянин, сломавший челюсть водителю, припарковавшемуся на его месте, получил солидный штраф

В январе на проспекте Белобородова в Витебске произошел конфликт между двумя мужчинами — они не поделили место для парковки. В итоге один из спорщиков сломал второму челюсть. Суд Первомайского района вынес приговор по этому делу.

Возле подъезда дома № 1 на проспекте Белобородова 47-летний мужчина и его сосед очистили от снега места для парковки и поставили там свои машины. Спустя два дня мужчина, подъехав к дому, увидел, что очищенное место занял микроавтобус. Водителю пришлось припарковаться в снегу, после этого он пошел выгуливать собаку.

Гуляя с животным, мужчина увидел, что к микроавтобусу идет сосед из другого подъезда. Очистивший парковочное место водитель предъявил претензии «захватчику». В этот момент подъехал и мужчина, помогавший убрать территорию от снега. Он попытался успокоить своего приятеля, но не смог.

— В ходе перепалки 47-летний мужчина ударил кулаком в лицо владельца микроавтобуса и причинил ему закрытый перелом нижней челюсти слева, — сообщила помощник прокурора Витебска Ольга Болоболова.

Восстанавливать здоровье пострадавшему пришлось 4 месяца. Суд наказал его обидчика штрафом в размере 5750 рублей (250 базовых величин). Кроме этого, мужчина должен отдать жертве конфликта 2000 рублей в качестве компенсации морального вреда.