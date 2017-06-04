Почему мужчины вам изменяют? Мужской взгляд

Небо синее, солнце желтое, рыбы плавают, мужчины изменяют… Ряд очевидных утверждений можно продолжать бесконечно. Хотя в последнее время принято говорить, что солнце белое, просто мы «так его видим». Однако на мужские измены это не влияет. Под белым, желтым и даже красным солнцем ежедневно происходит торжество супружеской неверности. Так что интерес женской половины человечества к причинам этого явления весьма закономерен. Но можно ли выяснить раз и навсегда, почему мужчины ходят «налево»?

Подобный вопрос и максимально нелепые ответы повсюду: в СМИ, дружеских беседах, новомодных тренингах и даже литературе по психологии, которая вообще-то была призвана помочь людям разобраться в человеческой натуре, а не загнать их в отчаяние. В итоге хочется спросить: хоть кто-нибудь разобрался? Помогла ли вам или кому-то из ваших знакомых эта информация?! Есть в мире хотя бы одна женщина, которая обезопасила себя от мужской измены, не прибегая к помощи садовых ножниц?

Вот и я об этом.

Давайте сегодня просто возьмем кувалду и будем рушить неработающие стереотипы. Поехали!

У измены нет причин

Освободите себя от предрассудков. Не в том смысле, что мужчины бессердечны и им не нужна причина, чтобы предать семью или любовь. Измена — это всего лишь половой акт на стороне. Знаю, эта ситуация имеет тысячу и один оттенок, но нам нужно универсальное определение, чтобы понимать, о чем речь.

Что бы вы не считали предпосылкой к измене, в мире всегда найдется случай, когда мужчина жил с этим и нисколько не изменил.

Вот принято думать, что изменил, — значит в сексе ему чего-то не хватает. И начинаются ролевые игры или поиск нестандартных мест. А потом — бац, приходит недвусмысленная СМС с незнакомого номера. И после, сидя на кухне за остывшим кофе, женщина перебирает в голове другие причины, которые она «не усмотрела». А их нет.

Мужчина может говорить, что ему уделялось, например, мало внимания, но как быть с тем соседом, Толиком, у которого жена тоже работает и дети есть, и он при этом плотненько так в семье сидит. Посматривает конечно на чужие попы, но не более.

Ничего не ведет к измене, кроме самой измены. И не нужно придумывать лишнее.

Изменяют все

Вернее, все типажи мужчин. Людей ведь еще можно делить на типажи, я не отстал от жизни? Так вот, мир полон историй о мужчинах с самыми разными характеристиками, которые изменяют. И уверяю вас, не один тип не потерялся. А если вы считаете, что ваш точно не такой, то скорее всего он уже все спланировал. Мужчина не допустит, чтобы в нем сомневались. Этот пункт может показаться спорным, но не стоит путать с «все мужики — изменщики». Скорее всего, ваш мужчина никогда не изменит, но это не значит, что он на это неспособен.

Виноват один

Миф о том, что в измене виноваты двое, трое или даже пятеро (разные случаи бывают) — это плод многолетнего пережевывания вопроса «почему». Если все мужчины способны изменить, но в итоге не все изменяют, то легко вычислить слабое звено: это сам изменщик.

Люди не полигамны

Полигамность — слишком крутое слово, чтобы взять и просто от него отказаться. Оно так завораживает, что уже употребляется как аксиома в отношении мужчин. Поверьте, разбираться в истинном значении термина, как и в случаях проявления полигамности, не так весело, как утверждать, что мужчине и с двумя неплохо. Но если уж на то пошло, то не полигамность определяет мужчин, а они ее. Это просто модель поведения, которую фиксирует зоолог в животном мире посредством наблюдения. Для того чтобы утверждать, что мужчины полигамны, необходимо подтвердить такое поведение. На деле же, процент изменяющих мужчин хоть и намного выше чем хотелось бы, однако недостаточен, чтобы характеризовать вид целиком. Да и полигамные самцы не убегают из норы тайком, чтобы изменить, а после не мучаются угрызениями совести.

Если кому-то не хватило биологии, то поищите в Google вид с потомством превышающем наше по периоду беспомощности.

Статистика врет

В последнее время люди полюбили получать информацию в виде чисел: всем подавай долю или процент. Но существуют разные статистические данные. Например, как получить средний размер панциря слоновой черепахи всем понятно. Измерили черепах, а потом посчитали. А вот статистика социологических опросов — это как допрашивать кролика о цвете ландыша и приказать ответить танцем. Точность приблизительно выйдет такая же. Вся информация о мужских изменах получена из опросов самих мужчин. Так что результаты ничем не подтверждены, но не стоит набрасываться на социологов. Верный мужчина никак себя не проявляет, его не видно. А вот измена всегда на виду, ее обсуждают и даже возносят. Измена — это инфоповод. Поэтому создается впечатление, что проблема и правда популярна.

Что же делать? Выходит, что на ситуацию с изменой никак нельзя повлиять и никто ничего не контролирует? На мой взгляд, есть три фактические причины по

которым измена, минуя все вышеперечисленное, все же вырывается наружу.

1. Половое воспитание мужчин

Оно на нуле. Кто из мужчин может похвастаться какими-то нормами сексуального поведения, полученными от родителей, кроме пресловутого презерватива? Носи его с собой везде и всегда. Это важно. А не то детей сделаешь и проблем не оберешься.

Как вам? Лучшее, что может предложить мужчинам мир в плане сексуального воспитания — это запугивание семьей. Мол, секс с семьей никак не связан. Ты им занимайся, но чтоб никаких детей, пока ты трижды сам не решишь. Семья выставляется главным врагом секса с детства, когда ни об одном, ни о втором еще представлений своих и нет. А потом, чего это мужчина считает в порядке вещей устроить веселье «на стороне» и вернуться назад как ни в чем не бывало? Причем, как бы странно это ни было, даже матери, пережившие измену, не спешат ограничивать свое чадо в сексуальной свободе. У мужчин какой-то свой мир, в котором правит лишь нам понятный секс. Но ничего с мальчиком не случиться, если сообщить ему, что он несет ответственность и за психологическую сторону секса и то, что одного без другого не бывает.

И да, мы помним, что презерватив защищает еще и от болезней, передающихся половым путем. Но болезни ведь не повод для вашего мальчика не заниматься сексом при любой возможности. Главное, чтоб был заветный «защитник».

2. Ханжество в отношении измен в женском обществе

Нет, это не про то «с кем изменяют все мужчины, если все женщины верные». Но ведь мужская измена почти всегда является достоянием общественности. Механический секс мужчина может получить и дома. Тут важен психологический аспект «достижения», а его сложно ощутить если никто не знает. «Никому ничего не доказывай» — хорошо смотрится только на мотивирующих картинках в социальных сетях. В жизни все работает наоборот, но осуждают ли другие женщины мужскую измену? Не очень убедительно. А потом, зная о предыдущих «достижениях» партнера, еще и вступают с ним в новые длительные отношения, не несущие особых перспектив. Конечно, в таком поведении играет роль упомянутое заблуждение об ответственности женщины за мужскую измену. Только вот выглядеть лучше от этого ситуация не начинает. В результате мужчина ни только не получает «кнут» за свои неверные действия, но еще и бывает награжден «пряником». Но никто не сообщит мужчинам, что изменять дурно, кроме самих женщин.

3. Изменения в самой женщине

Милые дамы, мы не берем вас замуж с целью поменять. Если мужчина вас выбрал, значит вы его полностью устраиваете. Знаю, что «устраивать» — это не предел мечтаний, но в контексте это слово подходит. Я не говорю об изменениях в размере талии. Женщина может меняться психологически гораздо сильнее, чем внешне. Конечно, изменения неизбежны (вообще-то нет, но вас в этом не переубедить). Но на этой почве может возникнуть дихотомия его чувств к вам. Не исключено, что перемены никак не затронут то, за что он вас так любит. Но если пересечение все же достигнуто, то возможно вы и развиваетесь, а вот ваш партнер потерял какую-то важную черту вашего образа и ему начинает этого не хватать. А еще он не понимает, как так вышло. Ведь она была, а теперь нет.

Если мужчина берет вас в жены — это не значит, что теперь вас ждет личностный рост по экспоненте. Он рассчитывает, как бы это глупо не было, что отныне все, по крайней мере связанное с вами, будет так, как было на момент предложения руки и сердца. И нет, вы по-прежнему не виноваты в его изменах. Это просто дружеская информация и вам самим решать, что с ней делать.

Итог приблизительно следующий, девчонки: не берите на себя ответственность за чужие действия, гоните неверных мужиков взашей и не верьте социологам.

Верный мужик всегда где-то рядом. Просто он не спит с кем попало, поэтому вы о нем ничего не слышите.