Красота зрелости: 61-летняя женщина снялась в фотосессии для российской марки белья

61- летняя модель омского агентства Oldushka снялась в рекламе коллекции белья, сообщает Meduza .

























Татьяне Неклюдовой 61 год, она живет Санкт-Петербурге, у нее есть двое детей и трое внуков. Раньше женщина работала старшим инженером в «Гипрорыбфлоте» а теперь сотрудничает с модельным агентства Oldushka, которое основал фотограф Игорь Гавар. В каталоге агентства только зрелые женщины и мужчины.

На западе модели «третьего возраста» — это тренд, который развивается уже несколько лет, а на постсоветском пространстве этот случай участия зрелой модели в «бельевой» съемки один из первых.