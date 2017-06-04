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Красота зрелости: 61-летняя женщина снялась в фотосессии для российской марки белья

05.06.2017 08:40 — Разное | Tut.by  
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61- летняя модель омского агентства Oldushka снялась в рекламе коллекции белья, сообщает Meduza.







Татьяне Неклюдовой 61 год, она живет Санкт-Петербурге, у нее есть двое детей и трое внуков. Раньше женщина работала старшим инженером в «Гипрорыбфлоте» а теперь сотрудничает с модельным агентства Oldushka, которое основал фотограф Игорь Гавар. В каталоге агентства только зрелые женщины и мужчины.

На западе модели «третьего возраста» — это тренд, который развивается уже несколько лет, а на постсоветском пространстве этот случай участия зрелой модели в «бельевой» съемки один из первых.

 
 
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