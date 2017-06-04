|
Красота зрелости: 61-летняя женщина снялась в фотосессии для российской марки белья
61- летняя модель омского агентства Oldushka снялась в рекламе коллекции белья,
Татьяне Неклюдовой 61 год, она живет Санкт-Петербурге, у нее есть двое детей и трое внуков. Раньше женщина работала старшим инженером в «Гипрорыбфлоте» а теперь сотрудничает с модельным агентства Oldushka, которое основал фотограф Игорь Гавар. В каталоге агентства только зрелые женщины и мужчины.
На западе модели «третьего возраста» — это тренд, который развивается уже несколько лет, а на постсоветском пространстве этот случай участия зрелой модели в «бельевой» съемки один из первых.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Фотосессия 61-летней россиянки для марки нижнего белья
|
Архив (Разное)
Комментарии