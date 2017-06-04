День рождения Юделя Пэна: история создателя Витебской школы живописи /

История Витебской художественной школы, давшей миру имена Ильи Мазеля, Марка Шагала, Заира Азгура и многих других, началась с частной школы рисования и живописи. Открыл ее Юдель Пэн, который через несколько лет после окончания Петербургской академии художеств, приняв приглашение одного знатного поклонника искусств, поселился на Витебщине.

"Интересно, что в Беларуси Юделя Пэна знают, в первую очередь, как учителя, как воспитателя талантов. Наверное, Юделю Пэну, как художнику, это могло бы быть обидно, что его знают, как учителя Шагала, а не художника, создававшего самостоятельные образы", — рассказал Зименко.



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Отдельно стоит рассмотреть взаимоотношения Юделя Пэна с ярким представителем современного искусства начала ХХ века Казимиром Малевичем, который в определенный момент возглавил Витебское художественное училище. Для Малевича Пэн был олицетворением того "старого мира", для борьбы с которым и вершилась революция.

"Это была почти драка. В его представлении Пэн был олицетворением того, с чем Малевич боролся: классическое образование, традиционное реалистическое искусство. Для Малевича Пэн был образом врага", — считает Зименко.

Юдель Пэн был скромным и закрытым человеком, в отличие от бунтарей Марка Шагала и Казимира Малевича. Но Шагал избежал конфликтов со своим учителем, даже когда возглавил школу рисования Пэна, реорганизовал ее в художественное училище и до конца мастера помогал ему различными способами.

В 1927 году по случаю 30-летия творческой деятельности Юдель Пэн был удостоен звания Заслуженного еврейского художника. Пэн был убит в своем доме ранней весной 1937 года. Обстоятельства его смерти до сих пор не выяснены. Александр Зименко не склонен связывать смерть художника с политическими репрессиями и интригами 30-х годов.

В фондах Национального художественного музея Беларуси хранится богатейшая коллекция произведений Юделя Пэна, возможно, достойная самостоятельной галереи. И, как считает искусствовед, было бы правильным создать ее именно в Витебске. 5 июня со дня рождения Юделя Пэна исполняется 163 года.

Беседу с искусствоведом Александром Зименко о жизни и творчестве Юделя Пэна слушайте на радио Sputnik Беларусь.