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Российские десантники прибыли в Брест

05.06.2017 08:11 — Разное | Sputnik Беларусь  
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БРЕСТ, 5 июн — Sputnik. На полигоне "Брестский" стартуют трехсторонние антитеррористические учения "Славянское братство", в которых принимают участие белорусские, сербские и российские десантники.

Российские десантники прибыли в Брест
© Sputnik / Виктор Толочко
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"Усиленное подразделение — более 300 десантников 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии Воздушно-десантных войск Вооруженных Сил Российской Федерации — прибыло из Пскова. Они привезли 24 единицы бронетехники (БМД-2КУ, БТР-Д, БМД-1К) и свыше 10 единиц автомобильной техники", — сообщили в понедельник в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Российские десантники отправились в Брест со своим штатным стрелковым оружием — автоматы, пулеметы, гранатометы, снайперские винтовки. На учениях российские десантники будут действовать в боевой экипировке "Ратник", а экипажи боевых машин — в защитных комплектах "Ковбой". В оборонном ведомстве РФ подчеркнули, что применение данной экипировки в 2 — 2,5 раза сокращает безвозвратные потери при огневом и взрывном воздействии противника.    

В свою очередь в Минобороны Беларуси уточнили, что в совместном белорусско-российско-сербском тактическом учении также принимают участие подразделения 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады сил специальных операций Вооруженных Сил Республики Беларусь и Специальной бригады Вооруженных Сил Республики Сербия.

Антитеррористические учения "Славянское братство-2017" Воздушно-десантных войск России, Сил специальных операций Беларуси и специального назначения Сербии пройдут с 6 по 14 июня под руководством командующего силами специальных операций Вооруженных Сил Беларуси генерал-майора Вадима Денисенко в два этапа: воинским контингентам от вооруженных сил трех стран предстоит отработать вопросы подготовки и ведения специальных действий совместными подразделениями в ходе выполнения задач по борьбе с терроризмом.

Кроме участия в мероприятиях боевой подготовки, российские и сербские военнослужащие ознакомятся с историческими местами и культурными традициям Беларуси.

 
Теги: Брест
 
 
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Всего в Брест приехали более 300 десантников со штатным стрелковым оружием.

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