Проблема уплотнения актуальная не только для Минска. Нешуточная борьба за двор развернулась в Молодечно. Люди собрали больше 400 подписей под обращением к властям.

«Мы, жители квартир домов №№ 86, 88, 90 и 92 по ул. Великий Гостинец категорически возражаем против любого капитального строительства на земельном участке, ограниченном нашими домами».



Фото своего двора прислали читатели

Люди утверждают: грядущее появление многоэтажки в их дворе с ними никто не обсуждал. Ни объявлений, ни встреч, ни сообщений в местной прессе не было. Свой двор они намерены отстаивать еще и потому, что уже построенные рядом новые дома добавили им серьезных проблем.

«Во время строительства четырех многоэтажных домов по ул. Магистральной, расположенных рядом с нашими домами, появились трещины в квартирах дома № 92, в доме № 86 и на балконах дома № 90. Со стороны промышленной зоны (нефтебаза, гормолзавод, ТЭЦ, мясокомбинат, газовая автозаправочная станция) были срублены все деревья и кустарники. Наши дома находятся в шумной загазованной зоне: с одной стороны — проезжая часть улицы В. Гостинец, с другой — новая объездная дорога (ул. Магистральная).

После строительства домов по ул. Магистральной в наших домах систематически прерывается водоснабжение, в особенности горячей водой. Зона отдыха детей и пожилых людей практически отсутствует.



Фото двора прислали читатели

Двор имеет сложный рельеф: перепад по высоте около 6 метров. В случае вырубки деревьев при строительстве дому 90, находящемуся в низине, грозит постоянное подтопление.





В случае размещения еще одного жилого дома жильцы существующих домов получат парковки под окна, лишатся зелени, дом закроет солнце. Люди требуют:

1. Прекратить разработку архитектурного проекта, выдвижения земельного участка на аукцион и выполнения подготовительных работ к строительству;

2. От начальника отдела архитектуры и строительства — предоставить выписку (копию) из генплана по г. Молодечно по указанной дворовой территории и объяснений по поводу подготовительных работ — кто давал на них санкцию, кому, на основании какого решения;

3. От прокурора Молодечненского района — провести в порядке надзора проверку изложенных фактов и пресечь нарушения действующего законодательства Беларуси в области строительства, ущемление законных прав и интересов граждан.

«При отказе или игнорировании наших требований мы намерены обращаться в областные органы власти, администрацию Президента Республики Беларусь и в суд» — пишут люди в обращении.

На возмущения жильцов отреагировала через «Молодечненскую газету» начальник отдела архитектуры и строительства Молодечненского райисполкома Светлана Хрусталева:

— Действительно, в этом дворе предложено построить 9-этажный одноподъездный 36-квартирный жилой дом. В рамках проекта будет благоустроена территория, оборудованы парковки и детская площадка. Градостроительный паспорт земельного участка для строительства вышеуказанного жилого дома уже разработан и в установленном порядке согласован заинтересованными службами, а также главным архитектором Минской области. В настоящее время ведется оформление документов на участок, который впоследствии будет выставлен на аукцион.

В 2009 году институт БелНИИ градостроительства разработан «Детальный план центральной части г. Молодечно с проектом регенерации исторической застройки», в соответствии с которым предусмотрено возведение жилого дома в данном дворе. Проект прошел общественное обсуждение. Экспозиция размещалась на протяжении 2 недель во Дворце культуры в июне 2010 года. Замечаний и предложений по размещению объекта от граждан и юридических лиц не поступало.

Нужно отметить, что в Молодечно около 11 тысяч человек стоит на очереди в улучшении жилищных условий. Возведение данного дома осуществляется в рамках уплотнения существующей застройки.

В окрестностях нашего города находятся земли сельскохозяйственного назначения, их запрещено использовать под застройку. Приходится находить участки в границах города, где возможно уплотнение. На сегодня определены 13 таких участков. В этом году планируется начать также строительство 9-этажного дома по ул. Будавников, в районе домов № 20, 22, 24.

При проектировании объекта учитывается соблюдение норм по инсоляции (облучение прямыми солнечными лучами) жилых помещений в существующей застройке. Деревья в таких случаях максимально сохраняют, при благоустройстве дворовой территории учитывается рельеф местности.

Кстати, парковка во дворе жилого дома предназначена для временной остановки автомобилей. При этом расчетная норма парковочных мест в районе существующей застройки — 25 процентов (1 место на 4 квартиры). Оставлять машину на ночь или на продолжительно время на охраняемой автостоянке — это цивилизованная практика.



Фото двора прислали читатели

— Никакого общественного обсуждения не было, — настаивают люди. — 2010 год? В 2011 году в Молодечно были Дожинки. 2010 был весь в ремонте и строительстве. И именно тогда начались звонки от жителей, люди просили о благоустройстве двора, детской площадки, о расширении подъездных дорог, парковочных мест. Но ответ был «нет бюджета». Мы сами готовы сделать площадку, только оставьте наш двор нам!

Ответа из прокуратуры на обращение люди пока не дождались. Местный райисполком ответил за подписью председателя Александра Яхновца письменно: все построят по нормам. И по факту продублировал ответ архитектора: обсуждения были, все были согласны, нормы инсоляции не нарушат, и у города нет площадок, вокруг сельхозземли.

— Мы еще ждем ответа прокуратуры, и готовим обращение в Администрацию президента, — говорит одна из активисток, Ирина. — Люди предлагают митинг, говорят, что готовы даже поехать под Администрацию президента, раз местное начальство не реагирует на просьбу более чем 400 человек.

Уапавляющий делами райисполкома Татьяна Лиходиевская рассказала, что письмо от жильцов было, но никаких 400 подписей не прилагалось.

— Кажется, там не было и 35 подписей. Если обращение будет таким, как вы говорите, мы проверим, действительно ли люди подписывались и будем принимать решение с учетом мнения жителей, — уточнила управделами.

В редакцию жители прислали фотографии списков людей, которые «против» — по каждому дому свой список. Действительно, несколько сотен человек подписались против.

— Подписывались проживающие, а не только прописанные, — уточняет Ирина.