LADY совместно с « Зеленой аптекой » представляют проект «Звёздные мамы». Это цикл интервью с пятью известными женщинами, которые состоялись и в любимом деле, и в материнстве.

В глазах большинства они работают «звёздами», в глазах самых близких — мамами.

О том, как воспитать настоящих личностей, нам уже рассказали Ирина Ромбальская , Искуи Абалян и Нина Богданова .

Сегодня о материнстве и воспитании ребёнка рассказала участница конкурса «Мисс Беларусь», телеведущая и бизнес-леди Ольга Богатыревич, мама 1,5-годовалой Елизаветы.



Фотограф Анна Герт, стилист Анастасия Цивильская

— Моя беременность проходила довольно легко. Конечно, не абсолютно бессимптомно — были свои нюансы, как и у всех. Но чувствовала я себя хорошо, и это позволило мне работать в привычном ритме, продолжать вести бизнес (Ольга — соучредитель туристической фирмы. — Прим.ред.). Даже смогла вместе с супругом немного попутешествовать! Мы отправились в Италию, и хотя отдых был довольно активным, на удивление, постоянные прогулки не доставляли мне никакого дискомфорта. А в декрет я практически не выходила. Буквально за сутки до запланированных съёмок сообщила руководству, что родила.

На эти девять месяцев у меня было очень много планов: хотела посещать специализированные курсы, много читать… Я даже специально совершила набег на книжный магазин, скупила всю рекомендуемую беременным литературу. В итоге в силу занятости почитала между строк, а на курсы и вовсе не пошла. На мой взгляд, главное в этом деле — за пару месяцев до родов найти «своего» акушера. Врача, пообщавшись с которым, вы поймете: в этот ответственный момент я буду в надежных руках. И тогда никакие курсы и не понадобятся. А что касается литературы, так это чистая теория, на практике все оказывается совсем по-другому.





— По жизни я привыкла к самостоятельности, поэтому, когда начались схватки, я спокойно собралась, села за руль и поехала рожать. (Улыбается). Конечно, меня потом за это отругали: сейчас ты себя чувствуешь хорошо, а через 5 минут — плохо, всякое может случиться. Еще и в три часа ночи!

Так вышло, что в тот момент в роддоме не было горячей воды. Зато было много практикантов из медицинского училища. Думаю, вы представляете, какое состояние у женщин в этот момент — хочется, чтобы тебя никто не трогал. А студенты меня узнали, начали задавать вопросы о телевидении. Я лежу, мне нелегко, и в то же время — очень смешно. Я им даже благодарна: ребята своими расспросами держали меня в тонусе. Хотя, конечно, это довольно странные ощущения: я на родильном столе, а вокруг меня стоит человек десять и наблюдает. Общественно-показательные роды! (Смеется).

— Сейчас женщины все чаще берут на роды своего партнера. Я бы тоже, может, мужа на роды с собой взяла, но он не взялся! (Смеется). Вообще я даже не задавала ему подобных вопросов, видела, что это не мечта всей его жизни. Собственно, мне без него было даже спокойнее. Уже потом он сказал: «Все, что бы я смог — это нервно читать книгу… За дверью».

— На работу я вышла через три недели после родов. Дело было перед новым годом, когда у ведущих особо насыщенный график. Возникла форс-мажорная ситуация, срочно нужно было выручать коллег, а я по жизни очень легка на подъем: если надо — значит, надо. Хотя, признаюсь, время было безумным: первые месяцы дочка до пяти утра не спала и кричала. Но я человек общественный, просто не смогла бы сидеть дома и жалеть себя. Поэтому быстро мобилизовала себя и пришла в рабочую готовность.

Не стану рассказывать сказки о том, как сразу после родов занялась спортом. Потому что этого не было. (Смеется). Вообще очень здорово следить за собой и своей фигурой постоянно: физическая нагрузка и здоровое питание — основа основ. Ведь потом, во время беременности, когда ты перестаешь давать телу прежние нагрузки, оно ещё долго остается в тонусе, работает так называемая мышечная память. Для меня физические нагрузки всегда были в порядке вещей, поэтому после родов мне было гораздо легче восстановиться. И только спустя полгода я начала практиковать йогу. А еще часто делала зарядку вместе с малышкой, прямо на ее коврике! И весело, и полезно.

Грудное вскармливание тоже диктует свои условия — и это очень здорово. Я до сих пор кормлю, и меня это держит в определенных рамках. Многое из того, что негативно влияет на вес, запрещено во время кормления, так что держать себя в форме проще.

Сейчас, в век информации и суперскоростей, все могут хорошо выглядеть и быть в форме после родов, было бы желание. Конечно, с маленьким ребенком сложно говорить о желаемом распорядке дня: все заточено под его режим. Но я точно знаю: если хочется найти время для себя, то всегда можно. Даже будучи мамой малыша! Да, свободного времени не так уж много, но если использовать его рационально, можно все успеть. И для этого не обязательно ездить в фитнес-клуб на другом конце города — можно заниматься и дома, главное — с чего-то начать, а не искать сотни причин себя оправдать и пожалеть. Я, например, задолго до родов купила себе беговую дорожку, и активно ею пользуюсь. Причем не в качестве вешалки. (Смеется). Плюс коврик, гантели — и вот ты уже в любое время суток можешь заниматься собой!





— Первое, что пришло в мою жизнь после рождения Лизы — осознание того, что я теперь полностью от нее зависима, а она от меня. Надо признаться: в таком возрасте мы все уже немножко эгоисты. Привыкли, что все делается так, как нам удобно. А тут в твою жизнь врывается маленький человечек! Меняется режим дня, появляется привязанность к дому… Это настоящая ломка. Теперь я понимаю, почему сегодня все чаще встречается понятие постродовой депрессии.

До появления малышки я могла прийти с работы и в 9 вечера. Сейчас все иначе: дочь для меня в приоритете. Если я где-то задерживаюсь, уже чувствую себя некомфортно, ведь я знаю, что нужна ребенку. Поэтому вести бизнес я стараюсь удаленно, а на съемки выезжаю, конечно. Но телевидение — это стихийная занятость: два дня я работаю, а потом еще два могу побыть дома с Лизой и компенсировать свое отсутствие.





— С самого раннего возраста родители пытаются усмотреть в своем ребенке какие-то таланты. Глядя на это, я всегда думала: нет, со мной все будет иначе, я буду объективно смотреть на свое чадо. В принципе, я стараюсь так и делать, но все равно уже не могу не заметить у дочки определенные склонности. Например, она просто обожает книги. Мы даже перестали покупать игрушки — Лиза к ним не подходит. А вот новая книжка принесет столько радости! И она будет часами с ней сидеть, сочинять какие-то истории, болтать на своем языке.

А ещё я часто шучу: еще пару лет, и дочь сломает мне не одни лабутены! Лиза уже пытается мне подражать, симпатичных женщин вокруг зовёт мамами. А все мои вещи активно используются в играх, я уже даже не знаю, мои ли они. (Смеется).





— Сейчас у нас период «я сама»: хочу сама одеваться, хочу сама кушать. Естественно, это добавляет забот. Даешь ей ложку, а потом целый день отмываешь дом от каши. (Смеется). К тому же, теперь дочке нравится все отрицать. Она начала ощущать себя личностью, стала проявлять характер. Конечно, довольно забавно наблюдать, как маленький человечек пытается командовать, копируя интонации у взрослых. Но приходится с ней считаться и договариваться.

Если дочь сказала «нет», это значит «нет». И ничем ее решение невозможно изменить. Я понимаю, что многие ее протесты ещё ничем не обоснованы — таким образом она просто изучает мою реакцию. Но, тем не менее, часто задумываюсь, как здорово иногда быть такой же решительной. Я по характеру довольно мягкая, а в бизнесе мягкость — не самое выигрышное качество. Дети — наше зеркало, это же так бесценно — посмотреть на себя со стороны. А работать над собой никогда не поздно! (Улыбается).





— Некоторые родители проповедуют позицию «ребенку до 3-х можно все». Я с этим не совсем согласна, и считаю, что детей надо воспитывать с рождения. Малыш должен знать, что можно, а что нельзя, а если нельзя, то почему — очень важно объяснить свой запрет.

Если мы хотим вырастить гармоничную личность, ею нужно заниматься. А это требует больших усилий, времени, энергии и знаний. Получается, воспитывая ребенка, в каком-то роде ты воспитываешь и развиваешь сам себя. И это очень здорово!









— Что значит быть хорошей мамой? Мне кажется, никакого рецепта нет. Нужно просто любить своего ребенка и больше проводить с ним время. А когда он станет старше, постараться стать ему лучшим другом. Мне кажется, это лучшее, что может сделать мама. Конечно, вместе ходить на дискотеку тоже не совсем правильно: все-таки мама должна быть авторитетом для своего чада. Здесь важно не перейти границы, чтобы не потерять уважение и доверие ребенка.

Сейчас все мамы в постоянных хлопотах, в работе — так диктует сама жизнь. Но самое главное — не упустить желания ребенка и найти баланс в отношениях. Нужно больше общаться и стараться понять его, быть готовой прийти на помощь, а если того требует ситуация — простить. И я буду делать все возможное, чтобы стать для моей дочери всей Вселенной.

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