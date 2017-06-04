«Исламское государство» взяло на себя ответственность за теракт в Лондоне

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По последним данным, в результате теракта в британской столице семь человек погибли, 48 госпитализированы, состояние 21 из них критическое.

Экстремистская группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за теракт, совершенный в Лондоне, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

Трагедия разыгралась в ночь на 4 июня когда фургон наехал на пешеходов в районе Лондонского моста в британской столице. Управлявшие фургоном злоумышленники доехали до рынка Боро-маркет, где вышли из машины и с ножами стали нападать на прохожих. Полиция классифицировала произошедшее как теракт.

Нападавшие были ликвидированы полицией. В рамках расследования терактов были задержаны 12 человек.