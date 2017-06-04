Дипотношения с Катаром разорвали четыре арабских государства

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Четыре арабских государства — Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ — разорвали дипломатические отношения с Катаром.

Первым о разрыве отношений с соседней страной заявило островное королевство Бахрейн. В сообщении, которое распространило официальное агентство страны, отмечается, что на такой шаг Манама пошла из-за продолжающейся политики Дохи по "раскачиванию ситуации с безопасностью и стабильностью в королевстве Бахрейн и вмешательстве в ее дела, в продолжении эскалации и провоцировании в СМИ и поддержки террористической деятельности".

Бахрейн отвел катарским дипломатам сорок восемь часов на то, чтобы они покинули территорию, сообщает РИА Новости .

Кроме того, Манама приостановила авиа- и морское сообщение с Дохой и запретила гражданам Катара посещать Бахрейн. Также власти ввели запрет для своих граждан на посещение Катара.

Через несколько минут после заявления Бахрейна о разрыве дипломатических отношений с Катаром, об аналогичных шагах заявили в Эр-Рияде, Каире и Абу-Даби.

Саудовская Аравия и Египет также приостановили наземное, авиа- и морское сообщение с соседней страной.

"Правительство Арабской Республики Египет приняло решение о разрыве дипломатических отношений с Катаром по причине продолжения катарскими властями враждебного поведения в отношении Египта", — заявил официальный представитель египетского МИД.

ОАЭ обвинили Доху, в частности, в поддержке и финансировании "террористических, экстремистских и сектантских группировок во главе с ассоциацией "Братья-мусульмане".

В свою очередь командование арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией объявило о прекращении участия Катара в военной операции в Йемене "из-за поддержки Дохой незаконных группировок, "Аль-Каиды"* и ИГ*".

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон, комментируя решение арабских государств о разрыве дипотношений с Катаром, призвал стороны "сесть вместе за стол переговоров и устранить разногласия". Американский дипломат отметил, что Вашингтон готов помочь сохранить единство Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.

Конфликт между Катаром и его соседями произошел спустя неделю после саммита стран Персидского залива и США в Эр-Рияде, когда Катарское агентство новостей разместило речь от имени эмира страны в поддержку выстраивания отношений с Ираном. При этом на самой встрече саудовские власти от имени всех гостей осудили Тегеран за его "враждебную политику" и пригрозили адекватным ответом.

Позднее официальный представитель МИД Катара заявил, что сайт агентства был взломан, и речь от имени эмира опубликовали хакеры. Однако Саудовская Аравия, ОАЭ и Бахрейн сочли это опровержение неубедительным и продолжают настаивать, будто слова о нормализации отношений с Тегераном действительно принадлежат эмиру.

Госминистр ОАЭ по иностранным делам Анвар Гаргаш призвал Катар изменить свою политику и не повторять прежних ошибок, чтобы восстановить отношения с соседями.