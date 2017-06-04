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Вызвавшие давку в Турине подростки признали неуместной свою шутку о теракте

05.06.2017 09:27 — Разное | Tut.by  
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Давка в Турине на площади Сан-Карло, где была организована фан-зона для болельщиков «Ювентуса», была, по данным правоохранительных органов, вызвана противоправными действиями двух подростков, пишет портал Football Italia.


Фото: Reuters

По информации издания, мальчики, решив «пошалить», притворились террористами-смертниками. Подростков выявили, в ходе допроса они выразили сожаление в связи с произошедшим.

Полиция проанализировала видеозаписи и идентифицировала нарушителей порядка. Один из них, на котором были только брюки и рюкзак, поднял руки к бокам и стал что-то кричать, создавая у окружающих впечатление, что намерен прямо сейчас совершить теракт. Все, кто был рядом, в страхе отбежали от него.

После этого друзья хулигана попытались оттащить его, возможно, осознав, что ситуация быстро выходит из-под контроля.

В ходе допросов подростки признались, что эта «шутка» была крайне неуместной.

По последним данным, в результате давки, вызванной паникой, медицинская помощь в связи с травмами потребовалась 1527 пострадавшим. Большинство из них оказались придавленными либо получили рваные раны при падении на разбитое стекло. Трое находятся в критическом состоянии, в том числе семилетний мальчик — ему потребовалась реанимация, в настоящее время он находится в медицинской коме.

 
 
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Давка в Турине на площади Сан-Карло, где была организована фан-зона для болельщиков "Ювентуса", была, по данным правоохранительных органов, вызвана противоправными...

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