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В Пуховичском районе Opel вылетел в кювет и опрокинулся: пострадал водитель
Авария произошла днем 4 июня вблизи деревни Дукора Пуховичского района. Об этом сообщила официальный представитель Минского областного управления
По предварительной информации, 32-летний водитель Opel Vectra не справился с управлением и вылетел в кювет, где автомобиль опрокинулся.
В результате ДТП мужчина оказался заблокирован в салоне. При помощи специнструмента его доставали спасатели. С травмами различной степени тяжести водитель был госпитализирован.
По факту ДТП проводится проверка. Причины аварии выясняют сотрудники ГАИ.
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Авария произошла днем 4 июня вблизи деревни Дукора.
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