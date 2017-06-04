В Пуховичском районе Opel вылетел в кювет и опрокинулся: пострадал водитель

Авария произошла днем 4 июня вблизи деревни Дукора Пуховичского района. Об этом сообщила официальный представитель Минского областного управления МЧС Анастасия Швайбович.



Фото: МЧС

По предварительной информации, 32-летний водитель Opel Vectra не справился с управлением и вылетел в кювет, где автомобиль опрокинулся.





В результате ДТП мужчина оказался заблокирован в салоне. При помощи специнструмента его доставали спасатели. С травмами различной степени тяжести водитель был госпитализирован.



Фото: МЧС

По факту ДТП проводится проверка. Причины аварии выясняют сотрудники ГАИ.