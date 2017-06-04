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В Индии 22 человека сгорели в автобусе после столкновения с грузовиком

05.06.2017 09:44 — Разное | Tut.by  
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В результате столкновения автобуса с грузовиком в северном индийском штате Уттар-Прадеш погибли 22 человека, 19 получили ранения. После столкновения в автобусе начался пожар. Тела сильно обгорели, опознать погибших сложно, заявили врачи.


Фото: indianexpress.com

Как сообщает индийская частная телекомпания NDTV, в автобусе находились 38 пассажиров, два водителя и один кондуктор. Все пострадавшие были доставлены в больницы, состояние шестерых оценивается как тяжелое.

По данным полиции, после столкновения загорелись и автобус, и грузовик. Пожарным потребовалось несколько часов, чтобы потушить возгорание.

Издание The Times of India со ссылкой на очевидцев передает, что автобус загорелся сразу после столкновения с грузовиком. Большинство пассажиров в момент столкновения спали. Перед ДТП автобус ехал по встречной, говорят очевидцы.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования в связи с произошедшим, говорится в сообщении в Twitter его администрации. Власти пообещали выплатить компенсации пострадавшим и семьям погибших.

 
 
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Тела сильно обгорели, опознать погибших сложно, заявили врачи.

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