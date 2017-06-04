

фото: rbc.ru

Причиной массовой давки болельщиков в Турине стала неудачная попытка двух подростков разыграть фанатов. Молодые люди, по данным Football Italia, в шутку притворились террористами-смертниками, чем спровоцировали панику.

Причиной массовой давки болельщиков после финала Лиги чемпионов в итальянском Турине стал неудачный розыгрыш подростков, сообщает РБК со ссылкой на издание Football Italia.

Два молодых человека, по его данным, «притворившись террористами-смертниками», вызвали панику на трибунах, где находились фанаты «Ювентуса». Это, как уточняет Football Italia, сотрудникам правоохранительных органов удалось установить после анализа видеозаписи с места происшествия.

На кадрах, по информации издания, заметно, что люди начали разбегаться в разные стороны после того, как один из мальчиков начал что-то выкрикивать и размахивать руками. В настоящий момент оба подростка, как пишет Football Italia, находятся под следствием.

Массовая давка болельщиков на площади Сан-Карло, куда для того, чтобы посмотреть матч «Ювентус» — «Реал» на большом экране собралось около 20 тыс. человек, началась после третьего гола «Реала». Всего в результате инцидента пострадали 1527 болельщиков.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так СМИ назвали причину давки в Турине: подростки притворились террористами Причиной массовой давки болельщиков в Турине стала неудачная попытка двух подростков разыграть фанатов. Молодые люди, по данным Football Italia, в шутку притворились...

Ранее в качестве причин произошедшего назывались взрывы петард, а также падение металлических ограждений из-за напора толпы.