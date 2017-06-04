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Источником "инопланетных" сигналов назвали космические струны

05.06.2017 09:57 — Разное | Tut.by  
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Китайские и американские ученые высказали предположение насчет того, какой физический процесс может сопровождаться быстрыми радиовсплесками — единичными мощными радиоимпульсами, одним из объяснений которых считается деятельность инопланетян. Об этом собщает Lenta.ru со ссылкой на исследование.


Фото: Benjamin Shaw / Wikimedia Commons

Специалисты полагают, что быстрые радиовсплески генерируются сверхпроводящими космическими струнами — реликтовыми одномерными складками пространства-времени. Такие объекты содержат материю, которая может вести себя как гигантская антенна, излучающая мощные электромагнитные сигналы.

Параметры излучения гипотетических сверхпроводящих струн, по мнению авторов, укладываются в наблюдаемые характеристики достигающих Землю быстрых радиовсплесков. Ученые отмечают, что для проверки их гипотезы необходимы продолжительные астрономические наблюдения.

Первый быстрый радиоимпульс был обнаружен в 2001 году радиотелескопом в Австралии, данные с которого обработали только к 2007 году. С тех пор подтверждено существование около 20 таких сигналов. Их вероятным источником ученые считают, в частности, нейтронную звезду или инопланетян.

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Такие объекты содержат материю, которая может вести себя как гигантская антенна, излучающая мощные электромагнитные сигналы.

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