Женская сборная Беларуси по волейболу заняла 3-е место в отборочной группе ЧМ

Женская сборная Беларуси по волейболу обыграла в заключительном матче квалификации к чемпионату мира в группе "D" в бельгийском Кортрейке Боснию и Герцеговину со счетом 3:2 (25:17, 27:25, 18:25, 25:27, 15:7), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Победа над балканской дружиной не повлияла на турнирное положение подопечных Александра Климовича. Ранее они потерпели поражения от Италии (0:3) и Бельгии (1:3) и заняли в итоговой таблице группы "D" только третье место, которое не позволило продолжить борьбу за выход на чемпионат мира. Самым результативным игроком прошедшей встречи стала Надежда Молосай - 25 очков.

Путевку на чемпионат мира, который в 2018 году примет Япония, получила Италия, обыгравшая в борьбе за первое место Бельгию со счетом 3:0.

Итоговое положение группы "D": Италия - 5 побед (15 очков/ 5 матчей), Бельгия - 4 (12/5), Беларусь - 3 (8/5), Испания - 2 (5/5), Босния и Герцеговина - 1 (5/5), Латвия - 0 (0/5).

Женская национальная команда Беларуси по волейболу возвращается в Минск и продолжит подготовку к Евролиге. В этом турнире волейболисткам предстоит сыграть 9-11 июня в албанском Дурресе и 16-18 июня в Минске на "Чижовка-Арене". Тренерский штаб планирует задействовать несколько новых игроков в этом соревновании.

Основным стартом в сезоне для белорусской сборной станет чемпионат Европы, который пройдет с 20 сентября по 1 октября в Грузии и Азербайджане. Белорусские волейболистки осенью 2017 года выступят в группе "В". Матчи состоятся в Тбилиси. Соперниками нашей команды станут сборные Италии, Хорватии и Грузии.