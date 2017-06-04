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Сотрудник банка из Слуцка получил 6,5 лет колонии за хищение 2 млд неденоминированных рублей

05.06.2017 09:50 — Разное | Tut.by  
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Сотрудник банка из Слуцка, похитивший около 2 миллиардов неденоминированных рублей, получил 6,5 лет колонии и конфискацию имущества. Об этом сообщает пресс-служба УВД Миноблисполкома.

В середине прошлого года 23-летний молодой человек работал специалистом управления розничных продаж в сети одного из банков. Он решил заработать на валютных онлайн-торгах, используя свое служебное положение и незаконный доступ к информационным системам.

«Злоумышленник незаконно увеличивал лимиты овердрафта по кредитным договорам, оформленным на него и бабушку. Деньги переводил на личные банковские карты, а с них — на виртуальную платформу по валютным торгам. Там он делал соответствующие ставки», — рассказал вриод начальника УБЭП УВД Минского облисполкома Михаил Герчик.

Махинации сотрудник банка проворачивал в течение двух дней, похитив в итоге около 2 млрд неденоминированных рублей. Служба безопасности банка заметила подозрительное движение денежных средств за рубеж (там зарегистрирована торговая платформа) и заблокировала операции по счетам. Благодаря этому, удалось «спасти» половину суммы.

Когда парень понял, что его действия могут вызвать подозрение, попытался удалить всю информацию и программу личного овердрафта.

По факту хищения местный ОБЭП провел проверку, по результатам которой в отношении работника банка возбудили уголовные дела. В частности, по ч.4 ст. 212 УК Беларуси («Хищение в особо крупном размере путем использования компьютерной техники») и по ч.1 ст. 351 УК Беларуси («Компьютерный саботаж»).

Недавно над обвиняемым состоялся суд, по приговору которого подследственному назначили наказание в виде 6,5 лет лишения свободы, конфискации имущества и лишения права заниматься определенной деятельностью и занимать определенные должности.

На воле у осужденного осталась жена и маленький ребенок.

 
 
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Злоумышленник незаконно увеличивал лимиты овердрафта по кредитным договорам, оформленным на него и бабушку. Деньги переводил на личные банковские карты, а с них -...

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