ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Опрос: 46 процентов россиян назвали Беларусь главным другом России

05.06.2017 10:00 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Опрос: 46 процентов россиян назвали Беларусь главным другом России

фото: maksimovichi.schools.by

В 2015 году так считали 55% опрошенных Левада-Центром.

Наиболее близкими друзьями России респонденты считают Беларусь (46%) и Китай (39%), хотя рейтинги эти стран снизились по сравнению с 2015 годом - с 55% и с 43% соответственно, сообщает Интерфакс со ссылкой на Левада-Центр.

Также опрошенные заявили о дружеских отношениях России с Казахстаном (34%) и Сирией - ее назвали союзником России 15% респондентов (2% в 2015 году).

Также в число стран, дружественных РФ, россияне включили Индию (14%), Армению (12%), Кубу (11%), Узбекистан, Таджикистан и Азербайджан (по 9%).

Аргентина, которую год назад называли другом России 13% респондентов, в этом году оказалась в числе "аутсайдеров" с 2%.

Враждебно настроенными по отношению к России странами респонденты считают США (69% против 73% в 2015 году), Украину (50% против 37%), а также Германию (24% против 19%). По 24% включили в этот список Латвию и Литву, 21% - Польшу, 16% - Эстонию, 15% - Великобританию (21% в 2015 году), 9% - Грузию, 8% - Францию.

Наиболее радикально менялось за последние два года восприятие россиянами Турции: сейчас к "врагам" ее причисляют 8%, тогда как год назад - 29%, а в 2015 году - 1%.

На вопрос, находится ли Россия сейчас в международной изоляции, 46% россиян ответили утвердительно, 45% - отрицательно. Из тех, кто считает, что РФ находится в изоляции, 44% обеспокоены этим, а 53% - нет.

 
 
Ссылка на источник 22
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В 2015 году так считали 55% опрошенных Левада-Центром.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Источником "инопланетных" сигналов назвали космические струны
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика