Что обсудят в Москве министры иностранных дел Беларуси и России

Накануне визита в Москву глава МИД Беларуси Владимир Макей дал эксклюзивное интервью Sputnik, в ходе которого оценил нынешние взаимоотношения двух стран и рассказал о предстоящих переговорах со своим российским коллегой Сергеем Лавровым .

По словам главы МИД, иногда во взаимоотношениях двух стран могут возникать какие-то проблемы и трудности. Но самое главное, есть понимание того, что эти проблемные вопросы должны решаться посредством диалога откровенного, открытого, искреннего, порой эмоционального, горячего, но нацеленного на нахождение результата.

"Милые бранятся — только тешатся. Знаете такую пословицу. Между нашими странами существуют самые тесные дружеские, братские отношения. Это никакая не бравада, не заявление ради заявления, это действительно так", — сказал Макей.

Министр отметил, что страны не делают трагедии из того, что иногда в отношениях возникают паузы, порой даже продолжительные. Главное, о чем действительно свидетельствует история, стороны всегда находят решение тех или иных проблемных вопросов.



© Sputnik/ Михаил Луханин О главном и личном Макей рассказал в интервью Sputnik

Говоря о нынешнем состоянии белорусско-российских отношений, министр предложил обратить внимание на любую сферу сотрудничества. В частности, в экономике выстроены теснейшие связи между субъектами хозяйствования Беларуси и России.

"Фактически надо вести речь не о товаре Беларуси и товаре России, а о товаре Союзного государства. И мы, кстати, предложили такую идею. Поэтому что касается экономики, то здесь наши контакты развиваются абсолютно по восходящей. Хотя и существуют иногда некоторые проблемные вопросы", — отметил Макей.

В политической сфере также на всех уровнях существуют самые тесные контакты. Страны регулярно принимают двухгодичную программу согласованных действий в области внешней политики. На предстоящих заседаниях будет обсуждаться концепция очередной программы на 2018-2019 годы в области внешней политики.

Также министр отметил тесное взаимодействие в военно-технической сфере сотрудничества различного рода военные учения, которые проводятся регулярно. В этом году планируется провести учение "Запад-2017", которое, к сожалению, вызывает искусственно завышенное внимание со стороны западных партнеров, отметил глава МИД Беларуси.

"Можно много говорить о том, как красиво развивается сотрудничество в той или иной сфере, но это не будет выглядеть аргументом, если это не почувствуют рядовые граждане. Мы с моим коллегой Сергеем Викторовичем Лавровым всегда поднимаем эту тему, и если возникают какие-то проблемные вопросы, договариваемся о том, как их нужно решать, причем в самое ближайшее время и оперативно", — добавил Макей.

На предстоящей встрече министров иностранных дел России и Беларуси в Москве будут обсуждаться четыре вопроса, связанные с продвижением взаимодействия и сотрудничества как в двусторонней сфере, так и на международных площадках.

Фрагмент интервью министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея слушайте на радио Sputnik Беларусь.