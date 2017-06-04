В Червенском районе мотоциклист на Suzuki столкнулся с Fiat: байкер погиб

В деревне Кулики Червенского района насмерть разбился мотоциклист. Авария произошла 4 июня, около 08.00.



Фото: УГАИ МВД

Как сообщили AUTO.TUT.BY в УГАИ МВД, на перекрестке улиц Зеленой и Садовой водитель Fiat Tempra, выезжая со второстепенной дороги, не пропустил мотоцикл Suzuki GSX600 F и допустил с ним столкновение.

В результате ДТП 24-летний мотоциклист получил тяжелейшие травмы, с которыми был доставлен в реанимационное отделение больницы, где в 10.45 умер.



Фото: УГАИ МВД



Фото: УГАИ МВД