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В Червенском районе мотоциклист на Suzuki столкнулся с Fiat: байкер погиб
В деревне Кулики Червенского района насмерть разбился мотоциклист. Авария произошла 4 июня, около 08.00.
Как сообщили AUTO.TUT.BY в УГАИ МВД, на перекрестке улиц Зеленой и Садовой водитель Fiat Tempra, выезжая со второстепенной дороги, не пропустил мотоцикл Suzuki GSX600 F и допустил с ним столкновение.
В результате ДТП 24-летний мотоциклист получил тяжелейшие травмы, с которыми был доставлен в реанимационное отделение больницы, где в 10.45 умер.
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Авария произошла 4 июня, около 08.00.
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