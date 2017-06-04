ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Червенском районе мотоциклист на Suzuki столкнулся с Fiat: байкер погиб

05.06.2017 10:34 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В деревне Кулики Червенского района насмерть разбился мотоциклист. Авария произошла 4 июня, около 08.00.


Фото: УГАИ МВД

Как сообщили AUTO.TUT.BY в УГАИ МВД, на перекрестке улиц Зеленой и Садовой водитель Fiat Tempra, выезжая со второстепенной дороги, не пропустил мотоцикл Suzuki GSX600 F и допустил с ним столкновение.

В результате ДТП 24-летний мотоциклист получил тяжелейшие травмы, с которыми был доставлен в реанимационное отделение больницы, где в 10.45 умер.


Фото: УГАИ МВД

Фото: УГАИ МВД
 
 
Ссылка на источник 36
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Кто и за что убил Эци 5300 лет тому назад?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика