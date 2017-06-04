Кто и за что убил Эци 5300 лет тому назад?

Высоко в горах, в безлюдной местности Эцтальских Альп на севере Италии, 5300 лет назад выстрелом в спину был убит Эци. Стрела угодила в артерию, и он, вероятно, умер от потери крови в течение считанных минут. Тело Эци замерзло во льду, и он стал одной и старейших и наиболее хорошо сохранившихся мумий на Земле.



Голландцы Альфонс и Адри Кеннис воссоздали образ Эци. Изображение: South Tyrol museum of archaeology / Ochsenreiter

Обнаружили Эци в 1991 году, 10 лет спустя ученые нашли в его плече кремневый наконечник стрелы. А несколько месяцев назад следователи под руководством высокопоставленного полицейского детектива решили заняться вопросом о том, как именно был застрелен Эци.

Было ли это убийство? И кто именно мог быть злоумышленником?

Анжелика Флекингер, директор Южнотирольского музея археологии, в котором тело Эци выставлено на обозрение публики, обратилась к профессионалам. Откликнулся старший инспектор-детектив полиции Мюнхена Александер Хорн, возглавляющий также группу поведенческого анализа в полиции Баварии.

Он признает, что поначалу запрос поверг его в ступор.

«Забавная была ситуация: директор спросил меня, работаю ли я с „холодными делами“. И я ответил: да, работаю», — говорит инспектор Хорн.

«Холодные дела» — это «глухари» или «висяки» на полицейском жаргоне, старые нераскрытые преступления.

Это дело, однако, казалось более холодным, чем другие.

«Обычно „холодному делу“ лет 20 или 30, — поясняет полицейский. — А тут мне дали дело, которому 5300 лет».

Сначала инспектор Хорн считал, что вряд ли сможет быть полезным.

«Я думал, что тело, вероятно, будет в плохом состоянии, — говорит он. — Но очень скоро я узнал, что состояние просто идеально. Его состояние даже лучше, чем у многих тел, с которыми я работаю обычно».

Помимо посещения места преступления высоко в Альпах, инспектор ознакомился с масштабными исследованиями, объектом которых Эци был в последние 25 лет, в частности, с подробным анализом содержимого его желудка и травм, обнаруженных на его теле.

Эти данные стали ключевыми для версий, которые выдвинул инспектор Хорн.

«Это очень похоже на убийство», — говорит он.

Вероятная засада

Похоже, убийца застал Эци врасплох.

«Эци, вероятно, был застрелен с приличной дистанции — около 30 метров, — то есть это не контактное убийство, а убийство на расстоянии», — говорит инспектор.

И добавляет: вероятно, перед тем, как в Эци стреляли, он расслаблялся на леднике. Его собственный лук не был в боевой готовности.



Тело Эци было обнаружено в 1991 году на леднике в итальянских Альпах. Изображение: South Tyrol museum of archaeology / Eurac / Samadell



Ученым удалось обнаружить, из чего была сделана его одежда и что он ел перед смертью. Им даже удалось найти его сегодняшних потомков. Изображение: South Tyrol museum of archaeology / Eurac / Samadell

«Примерно за полчаса до смерти он отдыхал. Перед этим он весьма плотно пообедал, и непохоже, чтобы он куда-то торопился или бежал от чего-то», — поясняет полицейский.

Еще одна важная улика открылась при изучении травмы на правой руке Эци: эту рану он получил за день или два до смерти — вероятно, в ходе драки.

«Эту травму можно определить как классическое ранение, полученное в процессе активной обороны, — говорит инспектор Хорн. — Такое бывает, когда кто-то угрожает тебе ножом и наносит удар, и ты хватаешься за нож, чтобы отвести его от себя».

У Эци не нашли других оборонительных травм, поэтому Хорн решил, что он победил в той драке, которая, вероятно, произошла внизу, в долине.

«Мы думаем, что убийство на леднике — это, возможно, продолжение стычки, которая произошла дня за полтора до этого», — продолжает он.

Понимая, что у него немного шансов победить в рукопашной, убийца Эци, вероятно, незаметно подкрался к своему обидчику и застрелил его.

Этот ледник, по словам Хорна, весьма уединенное место. Оно не из тех, где можно было случайно наткнуться на другого человека.

Но кто же убийца, и каковы его мотивы?

«Убийство сошло ему с рук»

Инспектор Хорн говорит, что убийца не взял у Эци ни топора с медным лезвием, ни других ценностей, так что вряд ли это было преступление с целью получения материальной выгоды.

Он полагает, что причиной могли стать «сильные эмоции личного порядка».

«Была ли там замешана ненависть, была ли замешана ревность, была ли это месть, мы не можем сказать».

Анжелика Флекингер из музея археологии говорит, что ужасна рада тому, насколько продвинулось расследование загадочной гибели Эци.

Но инспектор Хорн по-прежнему не удовлетворен.

«Я не думаю, что существует высокая вероятность раскрытия этого дела», — говорит он.

«Это убийство осталось безнаказанным, а мне как человеку, ведущему следствие, это не нравится, — ухмыляется он. — Не нравится то, что на нас повисло нераскрытое убийство».