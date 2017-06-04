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Под Белыничами Hyundai опрокинулся в кювет: голова водителя оказалась под водой, он погиб
Смертельная авария произошла 4 июня, около 17.30, в деревне Заболотье Белыничского района. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили в УГАИ МВД.
По предварительной информации, 56-летний водитель Hyundai Santa Fe не справился с управлением и съехал в левый по ходу движения залитый водой кювет, где автомобиль опрокинулся.
В результате ДТП водитель скончался на месте происшествия. При извлечении тела мужчины из салона автомобиля его голова была полностью погружена в воду. Причина смерти устанавливается.
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Авария произошла 4 июня, около 17.30, в деревне Заболотье.
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