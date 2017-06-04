Еще полтора года назад то, что Михаил Грабовский сыграл в хоккей, не являлось бы новостью. Однако с 15 марта 2016 года лучший белорусский бомбардир в истории НХЛ не провел ни одного официального матча. И определенности с его возвращением на большой лед до сих пор не прибавилось. Но тренировки находящийся сейчас в Минске форвард «Айлендерс» возобновил. Кроме того, при возможности откликается на приглашения провести мастер-класс для юных хоккеистов.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

В воскресенье Грабовский появился в расположении летнего лагеря ProCamp, главным тренером которого вот уже четвертый год подряд является бывший наставник сборной Беларуси Эдуард Занковец.

Грабовский наряду с остальными инструкторами провел занятие с мальчишками возрастной группы 8−11 лет, а затем даже сыграл в выставочном матче, где в составе пятерки тренеров противостоял ватаге из почти двух десятков малышей, одновременно находившихся на площадке. Каждый хотел отобрать шайбу у звездного нападающего, а потому прорваться сквозь толпу облепивших его азартных соперников было нелегко даже мастеру из НХЛ. Выручала игра в пас.

Правда, в вопросе, кто победил, мнения разошлись. Эдуард Занковец объявил, что победили тренеры, дети были не согласны и бурно возражали. Но до драки не дошло: Михаил Грабовский позвал всех в фойе Ледовой площадки минского Дворца спорта для фото- и автограф-сессии.

















































































































«Главная положительная новость — прожил еще один день»

Последствия сотрясения мозга все еще дают о себе знать, признается Михаил Грабовский. И прогнозов относительно возобновления карьеры врачи не делают.

— Главная положительная новость у меня всегда такая — здорово, что прожил еще один день. А по самочувствию… Бывает, потренируешься — никаких неприятных симптомов нет. А на следующий день раз — и снова появились. Потом опять прошло все. Обнадеживающих новостей не то, чтобы нету. Есть огромное желание вернуться. Это главная моя цель сейчас. Но никаких сроков и прогнозов врачи, к сожалению, пока не дают.

— Правда ли, что ты обращался за консультациями к Сидни Кросби, который перенес несколько сотрясений. Если да, то что он посоветовал и оказались ли его рекомендации полезными?

— Да, обращался. Но виды сотрясений бывают разные. У каждого человека индивидуальная реакция на них. Что-то из того, что он советовал, помогло, а что-то — нет.

— То, что во время занятия с детьми ты не очень активничал — это рекомендации врачей или другая причина?

— Я подсказывал ребятам на льду, но зачем мне лезть, когда они выполняют упражнения. Думаю, для детей здесь главное чувствовать, что я с ними рядом. Некоторые говорили, что уже раньше работали вместе со мной во время мастер-класса в школе «Юности». А влезать в работу тренеров — это неправильно. У них свой план, есть своя цель у этого лагеря. Зато во второй части тренировки мы поиграли, и здесь я уже активно поучаствовал.

— Твой сын Джаггер ведь тоже занимается хоккеем. Он и в Америке тренируется, и в «Юности». Можешь сравнить, в чем отличия занятий у нас и за океаном?

— Он занимается с мальчишками 2009 года рождения. Совершенно разный подход. Именно в отношении к хоккею. В США с детьми такого возраста занятия не то чтобы любительского уровня, но точнее сказать — для удовольствия, всего три раза в неделю плюс одна игра. У нас же тренировки уже регулярные, почти каждый день.

А там детям 6−8 лет просто больше дают играть, и в таком режиме наблюдают за ними. По крайней мере, в Нью-Йорке нет такого, чтобы были 7 раз в неделю тренировки. У них поначалу не заостряют особого внимания на катании. Здесь важна грань, чтобы детей не утомляла монотонность.

Но это не значит, что наша система неверная. Проблема в том, что нас мало, поэтому нам нужно больше тренироваться. В Америке на 10 наших занимающихся хоккеем приходится 200. Выбор несравненно богаче, и шансы отобрать одаренных от природы детей намного выше, больше. Есть ведь талантливые детишки, которые и без насыщенных тренировок будут кататься лучше своих сверстников.

Вообще же важно дозировать нагрузки, искать подход к каждому ребенку, чтобы не перегрузить.























«Если китайцы в подвалах делают клюшки Easton…»

— На совещании по хоккею у Александра Лукашенко была поставлена задача обеспечить детские школы экипировкой белорусского производства. Министр внутренних дел предложил изготавливать ее в исправительных учреждениях. Как относишься к этой идее?

— А почему нет? Раньше ведь люди в колониях разные товары производили, и сейчас, наверное, делают. Знаете, если китайцы в подвалах делают клюшки Easton… Главное — технологии, чтобы людей правильно научили, как делать.

У нас в стране не так много средств и возможностей, чтобы закупать форму за границей. Поэтому надо пытаться самим производить, тем более, если можно использовать дешевый труд.

— Не будет ли вопросов по качеству? Неужели это так просто все наладить?

— Ну, это смотря что делать. С игровыми майками и гетрами, к примеру проблем не должно быть. Даже нагрудники не так сложно сделать. Вот щитки — да, тут нужен специальный материал. Просто если у детей вообще формы нету, то почему не попробовать сделать хотя бы какую-нибудь? Конечно, те родители, которые могут себе позволить, купят нормальную экипировку.

— А как насчет безопасности для детского здоровья?

— У нас ведь не предлагают коньки или шлемы производить? А нагрудники, рейтузы, ракушки, те же налокотники — почему нет? Когда-то надо и нам учиться это изготавливать. Открыл же россиянин производство клюшек «Заряд», и играют дети. Нормальные клюшки! А почему мы не можем? Тоже можем. Необязательно, конечно, чтобы заключенные делали.

Если говорить о коньках, шлемах, перчатках и клюшках, то это они не сделают. От этих элементов экипировки качество подготовки юных хоккеистов очень зависит. У нас дети неправильными клюшками играют, а потом хотят, чтобы у них голова была поднята. Надеюсь, федерация обратит на это внимание.

Считаю, что форму для школ должны профессионалы подбирать. У нас же есть люди, поигравшие в НХЛ, в сборной — Владимир Цыплаков, Олег Антоненко, Костя Кольцов, тот же Михаил Михайлович Захаров. Их обязательно нужно привлекать в качестве консультантов, когда будет разрабатываться белорусская экипировка. Я думаю, так и будет. И это правильно.

А то у нас ведь и в других сферах профессионализма не хватает. Например, в магазине известного бренда, который рыбой торгует, спрашиваешь у продавца, как эту рыбу готовить: кожу снимать с нее или нет? Отвечает: «Не надо, конечно». А потом приготовишь эту рыбу, а от нее ничего не остается! Как оказалось, на самом деле этот продавец и не знает, как рыбу-то готовить. Вот так и в хоккее. Если человек не знает, какой клюшкой играть, как он может ее продавать? Или сделать коньки и форму…



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Но вообще не мешало бы активнее продвигать спорт в стране. У нас даже в Минске мало где можно посмотреть футбол и хоккей на большом экране — в тех же кафе и ресторанах. Мы вот финал Лиги чемпионов смотрели на маленьком экране. Я бы вообще поставил задачу в каждом баре установить большие экраны, чтобы там можно было смотреть матчи минского «Динамо» в КХЛ, чемпионат мира по хоккею и хороший футбол. Ведь даже в нашей прессе информации очень мало о том же хоккее.

«Если людям дали паспорта, к ним должны относиться точно так же, как к белорусам»

— Раз уж вспомнили о хоккейном «Динамо». После ухода Мэтта Эллисона на контракте остался всего один легионер. И тренера Крэйга Вудкрофта сватают в швейцарский клуб . А сезон-то уже не за горами. Как оцениваешь ситуацию?

— Если честно, я больше за «Юность» переживаю. А «Динамо-Минск» — проект, который непонятно к чему идет и куда катится. Я считаю, команда провела довольно хороший сезон. Вудкрофт качественную работу проделал, виден был стиль игры, приятно было смотреть. А что дальше будет? Пусть они сами решают, это не мое дело. Но подобные перемены не удивляют, удивляться на этот счет я уже отвык.

Меня больше волнует вопрос, что это за проект — коммерческий, для болельщиков, или в интересах сборной? На мой взгляд, играть должны лучшие. Если есть деньги на легионеров, то должны быть сильные легионеры, а также лучшие из белорусов, которые соответствуют уровню КХЛ. Только тогда зрители пойдут на «Минск-Арену».

— На твой взгляд, насколько обоснована жесткая критика в адрес сборной Беларуси после чемпионата мира в Париже?

— Думаю, градус критики обусловлен двумя кряду непопаданиями на Олимпиаду. И с этой точки зрения она полностью обоснована. Если поражения от канадцев объяснимы, то вот пролеты мимо Игр… Тем более, оба раза уступили путевки словенцам. Для болельщиков это удар. Уверен, не будь этих неудач, то 12-е и 13-е места на чемпионатах мира не воспринимались бы столь болезненно. Ведь это положительный итог — команда осталась в элитном дивизионе. Просто сейчас это и есть примерно наш уровень — исходя из развития детско-юношеского хоккея, да даже количества ледовых арен в стране.

— Сейчас немало споров по поводу натурализации игроков, особенно заокеанских. И особенно после того, как Ник Бэйлен и Джефф Платт не поехали на чемпионат мира. Тем более, что толком неясна и причина — то ли сборная отказалась от них, то ли они от сборной…

— Я не внутри коллектива и не знаю всех нюансов. Но у меня есть убеждение — если людям дали паспорта, они должны играть за сборную, и к ним должны относиться точно так же, как к белорусам.

Вот посмотрите, сейчас многие катят бочки на Кевина Лаланда. Мое мнение: если человек после сотрясений приехал играть за сборную, это дорогого стоит и говорит о том, что ему не все равно. Он потратил время, которое мог уделить восстановлению и подготовке к новому сезону.

Давать ли паспорта? Почему нет? У нас ведь раньше половину сборной раньше составляли выходцы из России, и никаких вопросов не возникало. Даже Михаил Михайлович Захаров ведь тоже не из Беларуси родом. И тот же Владимир Крикунов. Да и сейчас способные белорусские хоккеисты в юном возрасте уезжают в Россию и получают там гражданство, а россияне перебираются к нам.

Когда я был молодым, у нас в чемпионате Беларуси за Могилев и Гомель играли хорошие легионеры из России. И мне было очень сложно против них. Потом начались лимиты, стали искусственно поднимать белорусских хоккеистов. Но это полная чушь. Человек должен пробивать себе дорогу через конкуренцию. Я играл за Нижнекамск в 19-летнем возрасте в чемпионате России как легионер. И не жаловался. А сейчас сможет кто-то из белорусов в этом возрасте попасть в российский клуб КХЛ? Только конкуренция помогает спортсменам расти. Главное, чтобы конкуренция эта была честной, чтобы место в составе доставалось по спортивному принципу, а не за деньги.

— Когда ждать отдачи от возведенных в стране ледовых арен?

— Отдача есть. У нас катков — на нынешний результат. У той же Франции 135 катков, в пять раз больше, чем у нас.

В Минске в июне, например, нету льда нигде, особенно утром. Я хочу тренироваться, но негде! На «Юности» лед растопили. Если только «Минск-Арена» осталась, да малая арена возле Дворца спорта. Но и там лед весь расписан, мне сложно найти подходящее время.

Правда, в регионах, я слышал, ситуация обратная. Лед есть, но никто не катается.

— Знаком с новым руководителем Федерации хоккея Беларуси Семеном Шапиро?

— Да. Как-то зашел в федерацию и случайно с ним встретился. Хорошо и содержательно пообщались. Произвел впечатление рассудительного и заинтересованного человека, который поможет нашему хоккею. Знаю, что у него были хорошие результаты в Гродно и Солигорске, когда он курировал «Неман» и «Шахтер». Думаю, Семен Шапиро — это отличная кандидатура, раз уж затеяли перестановки. Хотя и его предшественник Игорь Рачковский — тоже нормальный мужик.