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В этом году Беларусь рассчитывает начать новую программу с Международным валютным фондом.

Миссия МВФ начала сегодня работу в Беларуси, сообщили корреспонденту БЕЛТА в представительстве фонда в РБ.

Миссия под руководством Питера Долмана обсудит экономическую ситуацию в Беларуси с представителями органов госуправления. Планируется провести подготовительную работу в преддверии ежегодной миссии МВФ по статье IV, которая ожидается в октябре.

Работа миссии продлится до 12 июня.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Миссия МВФ начала работу в Беларуси В этом году Беларусь рассчитывает начать новую программу с Международным валютным фондом.

Беларусь предполагает начать новую программу сотрудничества с МВФ в нынешнем году. Как ранее заявлялось, белорусская сторона рассчитывает на 3,5 млрд долларов кредитных средств от МВФ в рамках новой программы.