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Миссия МВФ начала работу в Беларуси
05.06.2017 10:42 — Разное | Ежедневник
фото: belta.by
В этом году Беларусь рассчитывает начать новую программу с Международным валютным фондом.
Миссия МВФ начала сегодня работу в Беларуси, сообщили корреспонденту
Миссия под руководством Питера Долмана обсудит экономическую ситуацию в Беларуси с представителями органов госуправления. Планируется провести подготовительную работу в преддверии ежегодной миссии МВФ по статье IV, которая ожидается в октябре.
Работа миссии продлится до 12 июня.Беларусь предполагает начать новую программу сотрудничества с МВФ в нынешнем году. Как ранее заявлялось, белорусская сторона рассчитывает на 3,5 млрд долларов кредитных средств от МВФ в рамках новой программы.
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В этом году Беларусь рассчитывает начать новую программу с Международным валютным фондом.
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