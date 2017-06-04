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Миссия МВФ начала работу в Беларуси

05.06.2017 10:42 — Разное | Ежедневник  
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Миссия МВФ начала работу в Беларуси

фото: belta.by

В этом году Беларусь рассчитывает начать новую программу с Международным валютным фондом.

Миссия МВФ начала сегодня работу в Беларуси, сообщили корреспонденту БЕЛТА в представительстве фонда в РБ.

Миссия под руководством Питера Долмана обсудит экономическую ситуацию в Беларуси с представителями органов госуправления. Планируется провести подготовительную работу в преддверии ежегодной миссии МВФ по статье IV, которая ожидается в октябре.

Работа миссии продлится до 12 июня.

Беларусь предполагает начать новую программу сотрудничества с МВФ в нынешнем году. Как ранее заявлялось, белорусская сторона рассчитывает на 3,5 млрд долларов кредитных средств от МВФ в рамках новой программы.

 
 
 
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В этом году Беларусь рассчитывает начать новую программу с Международным валютным фондом.

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