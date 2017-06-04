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Беларусь профинансирует антитеррористические учения "Славянское братство"

05.06.2017 10:28 — Разное | Ежедневник  
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Беларусь профинансирует антитеррористические учения "Славянское братство"

фото: мультимедиа.минобороны.рф

Учения будут проходить с 6 по 14 июня на белорусском полигоне Брестский.

Маневры пройдут с участием российских ВДВ и специальных войск Сербии.

Финансировать учения будет Беларусь, сообщает ТАСС со ссылкой на замруководителя маневров с российской стороны полковника Алексея Сгибнева. Он пояснил, что согласно международным нормам, расходы на проведение совместных учений берет на себя сторона, на территории которой они проводятся. В 2015 и 2016 годах учения, осуществленные в России и Сербии, оплачивались этими странами.

Руководителем учений назначен командующий Силами специальных операций Вооруженных сил Беларуси генерал-майор Вадим Денисенко.

«Воинским контингентам от вооруженных сил трех стран предстоит отработать вопросы подготовки и ведения специальных действий совместными подразделениями в ходе выполнения задач по борьбе с терроризмом», - сообщается в релизе Минобороны Беларуси.

 
 
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Учения будут проходить с 6 по 14 июня на белорусском полигоне Брестский.

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