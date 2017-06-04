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Беларусь профинансирует антитеррористические учения "Славянское братство"
05.06.2017 10:28 — Разное | Ежедневник
фото: мультимедиа.минобороны.рф
Учения будут проходить с 6 по 14 июня на белорусском полигоне Брестский.
Маневры пройдут с участием российских ВДВ и специальных войск Сербии.
Финансировать учения будет Беларусь, сообщает
Руководителем учений назначен командующий Силами специальных операций Вооруженных сил Беларуси генерал-майор Вадим Денисенко.
«Воинским контингентам от вооруженных сил трех стран предстоит отработать вопросы подготовки и ведения специальных действий совместными подразделениями в ходе выполнения задач по борьбе с терроризмом», - сообщается в релизе Минобороны Беларуси.
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Учения будут проходить с 6 по 14 июня на белорусском полигоне Брестский.
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