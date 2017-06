Мужчина, бегущий от террористов с кружкой пива в руке, стал интернет-знаменитостью

Фотография молодого человека с кружкой пива, сделанная в день террористической атаки в Лондоне, получила вирусную популярность в интернете. Об этом рассказывает Mashable .



Изображение: Howard Mannella‏ / twitter.com

На снимке видны люди, которые убегают с Лондонского моста, где перед этим микроавтобус въехал в толпу на тротуаре . Один из мужчин крепко держит пинту пива в руке.

«Люди, бегущие с Лондонского моста. Парень справа не проливает ни капли. Боже, благослови британцев!» — написал Говард Маннелла, первым опубликовавший снимок в Twitter.

Пользователи социальной сети поделились записью Маннеллы более 35 тысяч раз. «Для некоторых фотография показала момент очень мрачной комедии в день, который был полностью окрашен трагедией», — отмечает Mashable.

Британцы принялись иронизировать над снимком в присущей им мрачной манере.

And at London prices, you wouldn’t want to spill it either. — Dastardly Danny (@dastardlydanny) 4 июня 2017 г.

«После лондонских цен вы тоже не захотите пролить ни капли»

Like Jurassic World’s margarita man, keeping his cocktails in the face of dinosaur attack. pic.twitter.com/Y0Mz8PV2Su — Amy (@scifisunsets) 4 июня 2017 г.

«Как мужчина с маргаритой из „Мира Юрского периода“, который решил забрать коктейли перед угрозой нападения динозавров»

The people hating on this guy are blatantly NOT British. We find this a) funny and b) admirable. — Sgt. Big_Bubbles! (@Big_Bubbaloola) 4 июня 2017 г.

«Люди, ненавидящие этого парня, явно не британцы. Мы находим это a) забавным и б) восхитительным»

Британцы не в первый раз отвечают на террористическую атаку юмором. После теракта на стадионе «Манчестер-арена» во время концерта поп-певицы Арианы Гранде в Twitter появился хэштег #BritishThreatLevels («Британский уровень угрозы»).

Тогда британцы начали в шутку перечислять ситуации, которые действительно могут их напугать — например, температура на улице ниже пяти градусов, замена привычного маршрута общественного транспорта или «делать чай и сперва налить молоко». Флешмоб назвали «самым британским ответом терроризму».