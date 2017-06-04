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Мужчина, бегущий от террористов с кружкой пива в руке, стал интернет-знаменитостью

05.06.2017 11:05 — Разное | Tut.by  
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Фотография молодого человека с кружкой пива, сделанная в день террористической атаки в Лондоне, получила вирусную популярность в интернете. Об этом рассказывает Mashable.


Изображение: Howard Mannella‏ / twitter.com

На снимке видны люди, которые убегают с Лондонского моста, где перед этим микроавтобус въехал в толпу на тротуаре. Один из мужчин крепко держит пинту пива в руке.

«Люди, бегущие с Лондонского моста. Парень справа не проливает ни капли. Боже, благослови британцев!» — написал Говард Маннелла, первым опубликовавший снимок в Twitter.

Пользователи социальной сети поделились записью Маннеллы более 35 тысяч раз. «Для некоторых фотография показала момент очень мрачной комедии в день, который был полностью окрашен трагедией», — отмечает Mashable.

Британцы принялись иронизировать над снимком в присущей им мрачной манере.

«После лондонских цен вы тоже не захотите пролить ни капли»

«Как мужчина с маргаритой из „Мира Юрского периода“, который решил забрать коктейли перед угрозой нападения динозавров»

«Люди, ненавидящие этого парня, явно не британцы. Мы находим это a) забавным и б) восхитительным»

Британцы не в первый раз отвечают на террористическую атаку юмором. После теракта на стадионе «Манчестер-арена» во время концерта поп-певицы Арианы Гранде в Twitter появился хэштег #BritishThreatLevels («Британский уровень угрозы»).

Тогда британцы начали в шутку перечислять ситуации, которые действительно могут их напугать — например, температура на улице ниже пяти градусов, замена привычного маршрута общественного транспорта или «делать чай и сперва налить молоко». Флешмоб назвали «самым британским ответом терроризму».

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Британцы принялись иронизировать над снимком в присущей им мрачной манере.

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