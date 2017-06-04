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Мужчина, бегущий от террористов с кружкой пива в руке, стал интернет-знаменитостью
Фотография молодого человека с кружкой пива, сделанная в день террористической атаки в Лондоне, получила вирусную популярность в интернете. Об этом рассказывает
На снимке видны люди, которые убегают с Лондонского моста, где перед этим
«Люди, бегущие с Лондонского моста. Парень справа не проливает ни капли. Боже, благослови британцев!» —
Пользователи социальной сети поделились записью Маннеллы более 35 тысяч раз. «Для некоторых фотография показала момент очень мрачной комедии в день, который был полностью окрашен трагедией», — отмечает Mashable.
Британцы принялись иронизировать над снимком в присущей им мрачной манере.
«После лондонских цен вы тоже не захотите пролить ни капли»
«Как мужчина с маргаритой из „Мира Юрского периода“, который решил забрать коктейли перед угрозой нападения динозавров»
«Люди, ненавидящие этого парня, явно не британцы. Мы находим это a) забавным и б) восхитительным»
Британцы не в первый раз отвечают на террористическую атаку юмором. После теракта на стадионе «Манчестер-арена» во время концерта поп-певицы Арианы Гранде в Twitter
Тогда британцы начали в шутку перечислять ситуации, которые действительно могут их напугать — например, температура на улице ниже пяти градусов, замена привычного маршрута общественного транспорта или «делать чай и сперва налить молоко». Флешмоб
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Британцы принялись иронизировать над снимком в присущей им мрачной манере.
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