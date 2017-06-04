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На трассе М6 в Ивьевском районе столкнулись два грузовика: один из водителей погиб
Один человек погиб в результате столкновения двух грузовиков на трассе М6 в Ивьевском районе. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили в УГАИ МВД.
Смертельная авария произошла 4 июня, около 02.00. 53-летний водитель фуры Renault Magnum ехал по трассе М6 Минск — Гродно в направлении столицы. В какой-то момент он выехал на полосу встречного движения и врезался в полуприцеп Mercedes-Benz. После столкновения Renault вылетел в кювет и опрокинулся.
В результате ДТП водитель Renault от полученных травм умер на месте происшествия, 32-летний водитель Mercedes, гражданин Польши, не пострадал.
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Авария произошла 4 июня, около 02.00.
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