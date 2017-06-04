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На трассе М6 в Ивьевском районе столкнулись два грузовика: один из водителей погиб

05.06.2017 11:24 — Разное | Tut.by  
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Один человек погиб в результате столкновения двух грузовиков на трассе М6 в Ивьевском районе. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили в УГАИ МВД.


Фото: УГАИ МВД

Смертельная авария произошла 4 июня, около 02.00. 53-летний водитель фуры Renault Magnum ехал по трассе М6 Минск — Гродно в направлении столицы. В какой-то момент он выехал на полосу встречного движения и врезался в полуприцеп Mercedes-Benz. После столкновения Renault вылетел в кювет и опрокинулся.


Фото: УГАИ МВД

В результате ДТП водитель Renault от полученных травм умер на месте происшествия, 32-летний водитель Mercedes, гражданин Польши, не пострадал.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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