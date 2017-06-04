Ипэшника из Гродно оштрафовали за расчеты в долларах

Экономический суд оштрафовал ипэшника из Гродно за расчеты в иностранной валюте, сообщается на сайте Верховного суда. Ипэшник обязан выплатить штраф 100 базовых величин, а также полностью вернуть незаконно полученные деньги.

Индивидуальный предприниматель в 2016 году оказывал услуги по строительству жилых домов по технологии VELOX (строительные плиты почти на 90% состоят из деревянной щепы, а в остальном — из цемента, жидкого стекла и воды). «По устной договоренности оплата выполненных работ осуществлялась в долларах и подтверждалась расписками строителя. В судебном заседании 29-летний предприниматель признал вину в совершении вмененного административного правонарушения, и подтвердил факт получения иностранной валюты в размере 17 890 долларов», — говорится на сайте ведомства.

За расчеты в валюте Экономический суд Гродненской области оштрафовал предпринимателя на 100 базовых величин, или 2,3 тысячи рублей. А также обязан вернуть стоимость предмета административного правонарушения в размере 17,89 тысячи долларов, что по по курсу Нацбанка на дату принятия валюты составляет 35 тысяч рублей.

Напомним, за незаконные скупку, продажу, обмен иностранной валюты физлицу грозит штраф до 100 базовых величин, а ИП или юрлицу — до 200 базовых величин.

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