В Минске впервые прошел конкурс автодиагностов. Участвовало почти два десятка автомастеров. В двух этапах — письменном и практическом экзамене выявили лучшего автодиагноста страны. Но общий итог конкурса удручает — настоящих специалистов мало.





В конкурсе могли принять участие все желающие специалисты белорусских автосервисов. Таковых набралось 19 человек. Первая часть состояла из письменного экзамена. За 65 пять минут участники должны был ответить на 30 вопросов. Все задания — не только на знания, но и на логику и соображение, на понимание сути процесса. Вот один из примеров задачи.

Датчик температуры охлаждающей жидкости на приборной панели показывает повышенную температуру во время движения по шоссе через несколько километров после начала движения и показывает нормальную температуру охлаждающей жидкости при движении по городу. Какая наименее вероятная причина? (Можно выбрать только один ответ из перечисленных) А. Дефектная муфта вентилятора Б. Забитый радиатор В. Низкий уровень охлаждающей жидкости Г. Низкая эффективность водяной помпы

По итогам письменного экзамена в финал вышли 10 человек.





Вторая часть конкурса автодиагностов была исключительно практической. Три автомобиля Lifan — X50, X60 и Solano. В каждом из них технические специалисты комиссии «устроили» две неисправности — одна касалась электрической части, вторая — проблема с двигателем. Экзаменуемые получали настоящий бланк заказ-наряда на автомобиль, где от руки, языком среднестатистического клиента автосервиса были указаны неисправности.





«Владелец» Lifan X50 жаловался: не работает свет в салоне, увеличился расход топлива, динамика до средних оборотов, после тупит.





В Lifan X60 зафиксированы следующие неисправности: часто моргает правый поворот, при разгоне наступает пауза.





В Lifan Solano тускло горит индикатор поворота на панели приборов, долго заводится и плохо работает мотор.

Тестовые задания как нельзя ближе соответствуют реальным заявкам клиентов. Фактором волнения для участников является ограниченное время, а диагностике неисправностей двигателя мешает невозможность проехать на автомобиле.





В распоряжении диагностов — все необходимые инструменты, включая диагностический сканер, и полная документация на автомобили в электронном виде.

— Задача при подготовке состояла в том, чтобы неисправность была очевидная, но не явная, чтобы она была интересная. Опять же, не слишком сложная, потому что мы работали в режиме ограниченного времени. Уже после того, как прошли несколько участников, было заметно, что кто-то силен в электрике, кто-то — в диагностике. Есть и те, кто плавает между двумя категориями. — рассказал Михаил, главный технический специалист конкурса.





Для определения стратегии решения задачи участникам отводилось пять минут. Ну, а далее — еще по пять минут для поиска двух неисправностей на каждом автомобиле. Тут много зависело от конкретных знаний.

Каждый диагност должен назубок знать правильность работы двигателя, те параметры, которые характерны для любого автомобиля. Первое правило диагноста — изучить техническую документацию или конструкцию автомобиля. Многие опираются на знания, полученные не системно, а входе предыдущего опыта. А это часто приводит к ошибкам.





Удивительное дело, но ни один из участников так и не смог поставить точный диагноз по неисправности двигателя. Были те, что очень приблизились к разгадке, но не хватило совсем чуть-чуть. С проблемами в электрике справились почти все. Конечно, важными факторами стали волнение и жесткое ограничение по времени. С этим давлением не все смогли справиться. И все же результаты конкурса удручают. Реальных специалистов мало.

Главный вывод таков: хороший и грамотный автодиагност обязан обладать, в первую очередь, систематизированным знаниями о работе всех систем и агрегатов автомобиля. Опыт — вторичен.

Победителем конкурса по итогам двух дней стал Сергей Бебко из Солигорского района. Он получил в подарок диагностический сканер.