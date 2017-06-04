Бывший железнодорожный мост в Гродно реконструируют и сделают автомобильным

Согласно генплану Гродно, одноколейный железнодорожный мост входит в состав большого транспортного кольца вокруг города. Неиспользуемый ныне, он находится всего в километре от улицы Южной и на таком же расстоянии до трассы М6 Минск-Гродно. Строительство новой объездной дороги — перспектива ближайших лет. Она начнется с продления улицы Южной (микрорайоны Вишневец-6,7) до бездействующего железнодорожного моста, затем будет выведена на трассу М6 Минск-Гродно, сообщает «Гродненская правда».





В перспективе новая четырехполосная дорога выйдет в район улицы Карского, затем ее продлят до улицы Лапенковской с выходом на проектируемый жилой район Грандичи. Таким образом, Грандичи и Южный будут связаны.

Участок как составная часть большого транспортного кольца запроектирован от проспекта Янки Купалы до автомагистрали М6. Проект «Реконструкция железнодорожного моста под автомобильный с транспортными подходами» сейчас находится на экспертизе. К мосту будут вести до четырех километров подъездных дорог с движением по четырем полосам.

На этом участке появятся шесть подземных пешеходных переходов. Первый подземный переход построят в районе пересечения проспекта Янки Купалы и проектируемой к мосту улице. Следующий уже за мостом будет в районе дачных садовых товариществ. Также построят двойной путепровод через сети ОАО «Гродно Азот». Транспортная развязка от четырехполоски с моста на пересечении с М6 будет по типу клеверного листа.





Переустройство моста изменит его ширину с 4,5 метра до 32, длина составит 256,6 метра, средняя высота от уровня воды — 26 метров. Для придания красоты обновленному мосту на берегах будет сделано декоративное мощение из камня.

Кстати, гродненские проектировщики реализовали при реконструкции Пушкинского моста немало смелых инженерных решений, которые были успешно опробованы при реконструкции в 2008 году Старого моста в центре Гродно. Благодаря укреплению опор расширили мост до шести полос для движения с двухметровой разделительной полосой, достаточно широкими тротуарами. Архитекторы «Гродногражданпроекта» запроектировали четыре бронзовых льва с шарами на въездах к мосту, поскольку лев — символ Могилева. Статуи украсили мост и понравились горожанам. Опыт реконструкции Старого моста в Гродно, Пушкинского в Могилеве используют при переустройстве одноколейного железнодорожного моста под автомобильный через реку Неман.