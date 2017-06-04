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Бывший железнодорожный мост в Гродно реконструируют и сделают автомобильным
Согласно генплану Гродно, одноколейный железнодорожный мост входит в состав большого транспортного кольца вокруг города. Неиспользуемый ныне, он находится всего в километре от улицы Южной и на таком же расстоянии до трассы М6 Минск-Гродно. Строительство новой объездной дороги — перспектива ближайших лет. Она начнется с продления улицы Южной (микрорайоны Вишневец-6,7) до бездействующего железнодорожного моста, затем будет выведена на трассу М6 Минск-Гродно,
В перспективе новая четырехполосная дорога выйдет в район улицы Карского, затем ее продлят до улицы Лапенковской с выходом на проектируемый жилой район Грандичи. Таким образом, Грандичи и Южный будут связаны.
Участок как составная часть большого транспортного кольца запроектирован от проспекта Янки Купалы до автомагистрали М6. Проект «Реконструкция железнодорожного моста под автомобильный с транспортными подходами» сейчас находится на экспертизе. К мосту будут вести до четырех километров подъездных дорог с движением по четырем полосам.
На этом участке появятся шесть подземных пешеходных переходов. Первый подземный переход построят в районе пересечения проспекта Янки Купалы и проектируемой к мосту улице. Следующий уже за мостом будет в районе дачных садовых товариществ. Также построят двойной путепровод через сети ОАО «Гродно Азот». Транспортная развязка от четырехполоски с моста на пересечении с М6 будет по типу клеверного листа.
Переустройство моста изменит его ширину с 4,5 метра до 32, длина составит 256,6 метра, средняя высота от уровня воды — 26 метров. Для придания красоты обновленному мосту на берегах будет сделано декоративное мощение из камня.
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Согласно генплану Гродно, одноколейный железнодорожный мост входит в состав большого транспортного кольца вокруг города. Неиспользуемый ныне, он находится всего...
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