Nissan X-Trail обновился и получил систему полуавтономного вождения ProPilot

Японский автопроизводитель аккурат к Финалу Лиги чемпионов УЕФА подготовил европейскую презентацию модернизированной версии «паркетника» X-Trail, который преобразился в духе обновленного этой весной «собрата» Qashqai .





От него же X-Trail досталась и система полуавтономного вождения ProPilot — электроника подруливает, ускоряет или замедляет автомобиль без участия водителя как на автомагистрали, так и в пробках. Вдобавок X-Trail обзавелся системой экстренного торможения с функцией распознавания пешеходов и помощником при выезде с парковки задним ходом.





Внешние изменения у X-Trail очень скромные. Отличить обновленный кроссовер от дорестайлингового проще всего по радиаторной решеткой с более широким V-образным декоративным элементом, новому переднему бамперу, который теперь окрашен в цвет кузова и имеет вставки блестящего черного цвета, и блокам передней оптики (фары могут быть полностью светодиодными) с LED-бумерангами ходовых огней. Сзади перемен еще меньше и сводятся они к хромированному декору на бампере и полностью светодиодным фонарям.





В салоне X-Trail появился новый руль D-образной формы, обещано возросшее качество отделочных материалов. При этом кроссовер стал немного практичнее — объем багажника увеличился с 550 до 565 л, а при сложенных задних сиденьях до 1996 л. Пятую дверь теперь можно открывать, проведя ногой под бампером.





Европейская гамма двигателей у X-Trail не изменилась и включает пару дизелей 1.6 (128 сил) и 2.0 (175 «лошадок»), а также 161-сильный бензиновый мотор объемом 1,6 л. Продажи обновленного кроссовера в Старом свете стартуют в августе этого года.





К нам модель из Европы поставляться не будет, поскольку ее производство наладят на заводе Nissan в Санкт-Петербурге. Дата появления обновленного X-Trail для рынка ТС, а также доступные комплектации будут объявлены позже, сообщили в российском офисе Nissan.