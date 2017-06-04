В Глубокском районе школьница попала под машину, разговаривая по мобильнику

Авария произошла 3 июня в 12.20 на 3-м км автодороги Н-2402 в Глубокском районе. 67-летний мужчина за рулем Peugeot 406 совершил наезд на 12-летнюю девочку. Она находится в больнице, сообщил представитель ГАИ региона Александр Казючиц.

«Как пояснили водитель и пассажиры авто, до момента ДТП девочка шла по обочине и разговаривала по мобильному телефону, но внезапно изменила направление движения и вышла на проезжую часть. Водитель попытался уйти от столкновения, выехал на полосу встречного движения, однако правой частью все-таки зацепил школьницу», — рассказал Александр Казючиц.

Девочку госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. Других пострадавших нет.

Проводится проверка. И водитель, и пострадавшая характеризуются положительно. Известно, что девочка из благополучной семьи. В момент аварии она шла к остановке, чтобы поехать к другу на день рождения.