ДТП случилось днем 4 июня около пересечения улиц Хатаевича и Советской, сообщили в ГАИ Гомельской области.



Фото: vk.com/gomel_detka

Водитель Audi на высокой скорости ехал по улице Хатаевича со стороны улицы Мазурова. При смене сигнала светофора, с зеленого на красный, из-за неправильно выбранной скорости водитель не успел среагировать и вовремя остановиться — Audi протаранила находившийся впереди Nissan Terrano, который от столкновения отбросило в стоящие перед ним автомобили.



Фото: vk.com/gomel_detka



Фото: vk.com/gomel_detka

Водитель Audi в момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения.

К счастью, в аварии серьезно никто не пострадал. Водители и пассажиры всех автомобилей отделались ссадинами и ушибами.



Фото: vk.com/gomel_detka