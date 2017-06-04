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В центре Гомеля пьяный водитель Audi собрал "паровоз" из четырех машин
ДТП случилось днем 4 июня около пересечения улиц Хатаевича и Советской, сообщили в ГАИ Гомельской области.
Водитель Audi на высокой скорости ехал по улице Хатаевича со стороны улицы Мазурова. При смене сигнала светофора, с зеленого на красный, из-за неправильно выбранной скорости водитель не успел среагировать и вовремя остановиться — Audi протаранила находившийся впереди Nissan Terrano, который от столкновения отбросило в стоящие перед ним автомобили.
Водитель Audi в момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения.
К счастью, в аварии серьезно никто не пострадал. Водители и пассажиры всех автомобилей отделались ссадинами и ушибами.
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ДТП случилось днем 4 июня около пересечения улиц Хатаевича и Советской.
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