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В центре Гомеля пьяный водитель Audi собрал "паровоз" из четырех машин

05.06.2017 12:01 — Разное | Tut.by  
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ДТП случилось днем 4 июня около пересечения улиц Хатаевича и Советской, сообщили в ГАИ Гомельской области.


Фото: vk.com/gomel_detka

Водитель Audi на высокой скорости ехал по улице Хатаевича со стороны улицы Мазурова. При смене сигнала светофора, с зеленого на красный, из-за неправильно выбранной скорости водитель не успел среагировать и вовремя остановиться — Audi протаранила находившийся впереди Nissan Terrano, который от столкновения отбросило в стоящие перед ним автомобили.


Фото: vk.com/gomel_detka

Фото: vk.com/gomel_detka

Водитель Audi в момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения.

К счастью, в аварии серьезно никто не пострадал. Водители и пассажиры всех автомобилей отделались ссадинами и ушибами.


Фото: vk.com/gomel_detka
 
 
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ДТП случилось днем 4 июня около пересечения улиц Хатаевича и Советской.

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