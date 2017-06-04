Дачный сезон против театрального: 9 спектаклей, обязательных к просмотру в июне

Настоящие театралы ждут закрытия сезона. И не потому, что все надоело, а потому, что это традиционное время премьер. AFISHA.TUT.BY составила для вас гид, чтобы не запутаться: в какие дни у вас разгар дачного сезона, а в какие — закрытие театрального.

Anti[gone] Когда: 13 июня, 19.00 Где: Мемориальный музей-мастерская З.И. Азгура Сколько: 15 рублей

Вы помните историю Антигоны? Она похоронила погибшего брата вопреки запрету царя Креонта. Антигона предпочла умереть, но не видеть, как тело Этеокла терзают собаки и птицы. Конфликт между общественной традицией, неписанным законом и законом государственным вдохновил режиссера Александра Марченко и Центр визуальных и исполнительских искусств «АРТ Корпорейшн» на создание документального спектакля «Anti[gone]». Идея совместить античную трагедию и реальные истории известных минчан возникла у режиссера на семинаре «Ценности, ответственность, будущее», проведенном по технологии аспен-семинара (культурно-социального проекта, направленного на консолидацию лидеров из разных сфер, на общение и культурный диалог). Участники семинара и стали героями спектакля. Рассказать о том, как их личные истории совпадают с трагедией Софокла, в пространство музея Азгура выйдут социолог Татьяна Водолажская, креативный директор Talaka.by Иван Веденин, владелец хутора «Шабли» Владимир Шаблинский и другие.

« Страсти по Тилю » Когда: 12 июня, 10 июля, 19.00 Где: Театр Геннадия Гладкова «Территория мюзикла» (пр-т Независимости, 25) Сколько: 6−22 рубля

Театр Геннадия Гладкова «Территория мюзикла» приглашает зрителей на премьеру шутовского рок-мюзикла «Страсти по Тилю». Режиссер Анастасия Гриненко предлагает поразмышлять, насколько фигура средневекового балагура Тиля Уленшпигеля и ирония известного драматурга советской эпохи Григория Горина актуальны сегодня. Создатели спектакля отмечают существенное отличие мюзикла от легендарного «Тиля», поставленного Марком Захаровым в Ленкоме с Николаем Караченцовым и Инной Чуриковой: в спектакль Анастасии Гриненко войдут номера, написанные Георгием Гладковым для ленкомовской постановки, но не звучавшие в ней (в «Тиле» Захарова преобладало драматическое начало). В сценографии Андрея Меренкова и костюмах Татьяны Лисовенко проступят живописные мотивы Питера Брейгеля. Роль Тиля Уленшпигеля исполнит Дмитрий Якубович.

« Юбілей ювеліра » Когда: 27, 28 июня, 6, 18 июля; 19.00 Где: Национальный академический театр им. Янки Купалы Сколько: 6−30 рублей

Два года назад пьеса Никола МакОлиффа «Юбилей ювелира» оказалась в топе театральных новостей постсоветского пространства. Именно ее выбрал для празднования своего 80-летнего юбилея художественный руководитель и директор МХТ им. А.П. Чехова Олег Табаков. А поставить предложил одному из самых провокационных современных режиссеров Константину Богомолову. В конце июня в Купаловском можно будет увидеть белорусскую версию «Юбилея ювелира» в постановке Александра Гарцуева. Режиссер не делает ставку на бенефисность материала, а сосредотачивается на мелодраматичности истории. Ювелир Морис Ходжер собирается умирать, но очень хочет дожить до своего юбилея: в этот день он обещал выпить чаю с Королевой Англии. В ожидании Королевы сиделка Кэти узнает трогательную историю жизни и любви семейной пары Ходжеров. Перед зрителями Ходжеры предстанут в двух актерских составах: Георгий Малявский, Александр Подобед, Наталья Кочеткова, Тамара Миронова.

« Подводники » Когда: 30 июня, 19.00 Где: Национальный академический драматический театр им. Максима Горького Сколько: 16,5−19,8 рубля

Пьесу Андрея Курейчика «Подводники» художественный руководитель Национального академического драматического театрам им. Максима Горького Сергей Ковальчик собирался поставить еще несколько лет назад. И вот, наконец, премьера. Как такой длительный процесс осмысления материала повлиял на результат, можно будет увидеть в конце июня. А пока зрителям обещают подводную лодку в разрезе как в прямом (сценография), так и в переносном (критические ситуации, любовь, долг, романтика, служба) смыслах. В спектакле занята значительная часть труппы (Иван Мицкевич, Андрей Душечкин, Сергей Жбанков, Вероника Пляшкевич и др.), а также студенты Белорусской государственной академии искусств.

« Одержимость» в Theatre HD Когда: 14, 27 июня; 20.00, 19.30 Где: Falcon Club Бутик Кино, кинотеатр «Центральный» Сколько: 14,5−20 рублей

Летние премьеры традиционно можно увидеть не только на театральной сцене, но и на киноэкране. В июне в Театре HD важно не пропустить «Одержимость» с Джудом Лоу. Кстати, в случае «Одержимости» взаимодействие театра и кино заключается не только в способе взаимодействия со зрителем. Совместная постановка театра «Барбикан» и Toneelgroep Amsterdam — спектакль по мотивам фильма Лукино Висконти, основанного на романе Джеймса Кейна «Почтальон всегда звонит дважды». Обаятельный перекати-поле Джино (Джуд Лоу) оказывается в любовном треугольнике. Страсть толкает любовников на преступление, но оно не сближает, а отдаляет их друг от друга. Для театралов знаковым станет не только имя исполнителя главной роли, но и имя режиссера — Иво ван Хове. Весной публика посмотрела в Театре HD его осовремененную «Гедду Габлер» с Рут Уилсон, идущую на сцене Королевского Национального театра в Лондоне.

«Войцэк » Когда: 1, 16, 30 июня, 19.00 Где: Национальный академический театр им. Янки Купалы Сколько: 11 рублей

Июнь — самое время, чтобы посмотреть и недавние весенние премьеры. Например, «Войцэк» на камерной сцене Купаловского. Режиссер Юрка Диваков неожиданным образом совместил в себе консерватора и революционера. С одной стороны, достаточно бережно обошелся с текстом. Пьеса Бюхнера о солдате Войцеке, убившем возлюбленную, которая ему изменила, — неоконченное произведение. И Диваков в своем спектакле сохранил эту фрагментарность, недосказанность. С другой — режиссер предложил абсолютно непривычную для купаловцев эстетику. «Войцэк» Дивакова прочно стоит на трех китах: визуальность, сексуальность, музыкальность. А посередине — неотвратимость финала — гламурно-розовый крутящийся череп…

« Бог щекотки » Когда: 14 июня, 19.00 Где: галерея «Сталоўка XYZ» (ул. Фабрициуса, 4) Сколько: от 10 рублей

Проект HomoCosmos, который запомнился зрителям спектаклем о вагине «Камера, якую дала мне маці», прокатывает новый спектакль. Главными для проекта по-прежнему остаются две идеи — взаимодействие культур и телесность. Так, над спектаклем по пьесе белорусского драматурга Николая Рудковского «Бог щекотки», в центре которой однополые отношения и искусство, работала постановочная команда из Грузии: режиссер Давид Мгебришвили и художник Тамара Охикян. Кстати, для спектакля о талантливом фотохудожнике-гее и сублимации его идей Тамара Охикян подготовила целую выставку фоторабот. Ее просмотр становится частью постановки, жанр которой определен как драматическая фотосессия. Сценография и освоение пространства галереи «Сталоўка XYZ», безусловно, являются одной из самых ярких составляющих «Бога щекотки».

« Весна священна ли… » Когда: 15 июня, 19.00 Где: Белорусский государственный молодежный театр Сколько: 6−9 рублей

С недавних пор Молодежный театр стал одной из локаций для любителей современной хореографии. Заметным событием весны стала премьера балета «Весна священна ли…». Ключевыми темами для хореографа-постановщика Ольги Скворцовой стали аллюзия-размышление о «Весне священной» Игоря Стравинского и Николая Рериха и осмысление революционных событий 1917 года. В новой интерпретации танцует до изнеможения и погибает, принося себя в жертву Весне, не одна девушка, а целое племя, род. И этот сюжет сплетается с сюжетом о насилии над человечеством, которым был отмечен ХХ век.

Балетное лето в Большом

Фото использовано в качестве иллюстрации. Автор: Вадим Замировский, TUT.BY Когда: 11−18 июня Где: Национальный академический Большой театр оперы и балета Республики Беларусь Сколько: 4−210 рублей

Балета этим летом будет много. С 11 по 18 июня в Минске пройдет очередной фестиваль «Балетное лето в Большом». В рамках фестиваля можно будет увидеть легендарное «Лебединое озеро» Петра Чайковского с необычными составами. Ведущие партии 11 июня исполнят солисты балета Национальной оперы Украины Анастасия Шевченко и Сергей Кривоконь, а 12 июня — Нино Самадашвили из Грузинского театра оперы и балета и Игорь Колб из Мариинского театра. Также четыре вечера подряд для минчан будут выступать артисты театра «Астана Белет»: «Кармен», одноактные балеты, история Эдит Пиаф и др. А завершится фестиваль традиционным гала-концертом звезд мирового балета из России, Казахстана, Польши, Германии и Беларуси.