|
В МЧС рассказали подробности спасения водителя в Пуховичском районе
05.06.2017 12:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Сообщение о
"На линию 101 позвонил очевидец. Произошло опрокидывание легкового автомобиля Opel Vectra", — сообщила Швайбович.
Для того, чтобы извлечь 32-летнего водителя из автомобиля, работникам МЧС пришлось применить специальные инструменты.
"Мужчина с травмами различной степени тяжести доставлен в районную больницу. Проводится расследование причин и обстоятельств дорожно-транспортного происшествия", — рассказала Швайбович.
По предварительной версии, водитель автомобиля Opel Vectra не справился с управлением, после чего автомобиль вылетел в кювет и опрокинулся.
Комментарий официального представителя управления МЧС по Минской области Анастасии Швайбович слушайте на радио Sputnik Беларусь.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Официальный представитель управления МЧС по Минской области Анастасия Швайбович рассказала радио Sputnik Беларусь, как спасатели с помощью специальных средств ...
|
Архив (Разное)
Комментарии