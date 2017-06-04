В МЧС рассказали подробности спасения водителя в Пуховичском районе

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии вблизи деревни Дукора Пуховичского района поступило в службу спасения накануне, 4 июня, в 11.08, рассказала официальный представитель УМЧС.

"На линию 101 позвонил очевидец. Произошло опрокидывание легкового автомобиля Opel Vectra", — сообщила Швайбович.

Для того, чтобы извлечь 32-летнего водителя из автомобиля, работникам МЧС пришлось применить специальные инструменты.

"Мужчина с травмами различной степени тяжести доставлен в районную больницу. Проводится расследование причин и обстоятельств дорожно-транспортного происшествия", — рассказала Швайбович.

По предварительной версии, водитель автомобиля Opel Vectra не справился с управлением, после чего автомобиль вылетел в кювет и опрокинулся.

Комментарий официального представителя управления МЧС по Минской области Анастасии Швайбович слушайте на радио Sputnik Беларусь.