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В МЧС рассказали подробности спасения водителя в Пуховичском районе

05.06.2017 12:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Сообщение о дорожно-транспортном происшествии вблизи деревни Дукора Пуховичского района поступило в службу спасения накануне, 4 июня, в 11.08, рассказала официальный представитель УМЧС.

"На линию 101 позвонил очевидец. Произошло опрокидывание легкового автомобиля Opel Vectra", — сообщила Швайбович.

Для того, чтобы извлечь 32-летнего водителя из автомобиля, работникам МЧС пришлось применить  специальные инструменты.

 "Мужчина с травмами различной степени тяжести доставлен в районную больницу. Проводится расследование причин и обстоятельств дорожно-транспортного происшествия", — рассказала Швайбович.

По предварительной версии, водитель автомобиля Opel Vectra  не справился с управлением, после чего автомобиль вылетел в кювет и опрокинулся.

Комментарий официального представителя управления МЧС по Минской области Анастасии Швайбович слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Официальный представитель управления МЧС по Минской области Анастасия Швайбович рассказала радио Sputnik Беларусь, как спасатели с помощью специальных средств ...

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