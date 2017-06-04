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Следователи ищут свидетелей ДТП с двумя погибшими школьниками в Сенненском районе
Следователи устанавливают свидетелей
24 мая около 14.00 жительница Богушевска управляла отцовским Ford Focus. В в качестве пассажиров в нем находились школьники: 17-летняя двоюродная сестра водителя и двое парней. По пути в Богушевск, на 15-м километре дороги Богушевск — Некрашево — Немойта вблизи агрогородка Яново девушка не справилась с управлением. Выехав на полосу встречного движения, иномарка столкнулась с ВАЗ 2121 под управлением 75-летнего мужчины.
В результате ДТП 17-летняя пассажирка Ford Focus скончалась на месте происшествия. В больницу с травмами различной степени тяжести были доставлены двое парней (16 и 17 лет), где старший из них умер. Водитель легковушки, первоначально отказалась от госпитализации, но позже обратилась к медикам и проходит лечение.
Водитель ВАЗ 2121 и его 40-летний пассажир госпитализированы в реанимационное и травматологическое отделения областной клинической больницы.
В отношении водителя Ford возбуждено уголовное дело. Установлено, что оба водителя в момент аварии были трезвы.
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Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 317 УК в отношении 20-летней девушки.
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