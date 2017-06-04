|
Видеомост: русский язык на пространстве СНГ
05.06.2017 12:25 — Разное | Sputnik Беларусь
В день рождения великого русского поэта А. С. Пушкина, 6 июня, по решению ООН отмечается День русского языка.
В XX веке русский язык вошел в число так называемых мировых (глобальных) языков. Статус русского языка был закреплен в ООН, где русский является одним из рабочих языков.
Русский язык является государственным в Республике Беларусь, это язык общения, разговорный язык. О том, какое значение имеет русский язык для развития отношений между странами постсоветского пространства и как он изучается в Азербайджане, Беларуси, Кыргызстане, расскажут эксперты:
В Минске:
В Баку:
В Бишкеке:
Приглашаем представителей СМИ принять участие во встрече, которая состоится во вторник, 6 июня, в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.
Аккредитация:
E-mail:
Отправьте заявку на p.antonov@sputniknews.com для подписки на e-mail рассылку анонсов мультимедийного пресс-центра Sputnik Беларусь.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во вторник, 6 июня, в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь пройдет видеомост Минск - Баку - Бишкек, посвященный Международному дню русского языка.
|
Архив (Разное)
Комментарии