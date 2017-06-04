Видеомост: русский язык на пространстве СНГ

В день рождения великого русского поэта А. С. Пушкина, 6 июня, по решению ООН отмечается День русского языка.

В XX веке русский язык вошел в число так называемых мировых (глобальных) языков. Статус русского языка был закреплен в ООН, где русский является одним из рабочих языков.

Русский язык является государственным в Республике Беларусь, это язык общения, разговорный язык. О том, какое значение имеет русский язык для развития отношений между странами постсоветского пространства и как он изучается в Азербайджане, Беларуси, Кыргызстане, расскажут эксперты:

В Минске:

доктор филологических наук, декан филологического факультета Белорусского государственного университета Иван РОВДО.

В Баку:

заведующий отделом международного сотрудничества и информации — Институт проблем образования Азербайджана Алмаз ХАСРЕТ.

В Бишкеке:

преподаватель русского языка Кыргызтанско-Российского университета, филолог Элеонора ПРОЯЕВА.

Приглашаем представителей СМИ принять участие во встрече, которая состоится во вторник, 6 июня, в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.

Аккредитация:

E-mail: p.antonov@sputniknews.com ;

Тел.: +375 17 237 83 65;

Моб.: +375 29 550 06 31.

Отправьте заявку на p.antonov@sputniknews.com для подписки на e-mail рассылку анонсов мультимедийного пресс-центра Sputnik Беларусь.