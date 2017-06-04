Виртуозы руля в Молодечно: гонки, маневры и девочки в красном

Соревнование настоящих асов по управлению автомобилем открыло летний гоночный сезон 2017 года в Молодечно. Зрителей собралось немало: здесь уже привыкли, что к ним традиционно приезжают лучшие пилоты и показывают высочайшее мастерство управления автомобилем. Соревнования прошли как среди профессионалов, так и а любительской группе. Автогонщиков поддерживали черлидеры — девушки в красном из группы поддержки.



© Sputnik / Сергей Лескеть Культурное созвездие Беларуси: фестиваль песни и поэзии в Молодечно 16

Братья Цедрики снискали большую популярность и восхищение у зрителей, всего за год из "ведра с болтами" они сделали гоночные автомобили, которые на равных соревновались с более мощными и сильными соперниками. Машина Евгения Цедрика только недавно выехала из гаража после апгрейда, ее даже не успели покрасить и лишь ручным балончикам нанесли нужные надписи. Правда, на финальных заездах машина не выдержала нагрузки, и потребовался срочный ремонт. Пилот взял машину брата и на ней отвоевал "бронзу".

А вот Коновальчик Алексей на своей Субару вызывал восхищение у толпы, но к сожалению не получил призовое место.

Первое место у Дмитрия Баркана, второе у Александра Цедрика, третье — у Евгения Цедрика.

После проведения этапа 4 июня в Молодечно, спортсмены — автогонщики проведут этап 17 июня в городе Борисове на "генеральской" трассе, которая является одной из самых скоростных и опасных.