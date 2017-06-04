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Что означают цветовые коды опасности погоды в Беларуси
05.06.2017 12:18 — Разное | Sputnik Беларусь
Шкала из четырех цветов, обозначающих различную степень опасности погоды, используется белорусскими синоптиками с 2013 года. Что означают цветовые коды опасности погоды в Беларуси, правила поведения во время стихии – в инфографике Sputnik.
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Цветовая шкала уровней опасности погодных условий, принятая в Беларуси, и правила поведения во время стихии – в инфографике Sputnik.
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