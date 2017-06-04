

фото: tchadinfos.com

Первый белорусско-африканский форум "Беларусь и Африка: новые горизонты", который состоится 6-7 июня, будет ориентирован на агропромышленное сотрудничество.

Об этом сообщил сегодня журналистам первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Леонид Маринич, передает БЕЛТ А. "Форум будет посвящен сельскохозяйственной тематике. Будут рассматриваться вопросы развития агропромышленного комплекса африканских стран, сотрудничество с Беларусью", - отметил Леонид Маринич.

По его словам, африканскую сторону привлекает открытость Беларуси в вопросах развития этой сферы.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Беларусь хочет заинтересовать Африку своими сельхозтехнологиями Первый белорусско-африканский форум "Беларусь и Африка: новые горизонты", который состоится 6-7 июня, будет ориентирован на агропромышленное сотрудничество.

Первый замминистра констатировал, что для участников форума разработана обширная программа. В ней - посещение молоко- и мясоперерабатывающих предприятий, а также модернизированных сельхозобъектов, в частности, зерносушильных комплексов. "Мы будем показывать, как проводим доработку зерна. Мы понимаем, что Африка - регион, где тепло, зерно там сушится в естественных условиях. Но зерно нужно сохранить, а чтобы сохранить, его нужно доработать. Поэтому покажем комплексы машин по доработке зерна и новые методы хранения замораживанием. В Беларуси есть такие комплексы, где хранение зерна осуществляется методом заморозки", - подытожил Леонид Маринич.