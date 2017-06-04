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Беларусь хочет заинтересовать Африку своими сельхозтехнологиями
05.06.2017 12:14 — Разное | Ежедневник
фото: tchadinfos.com
Первый белорусско-африканский форум "Беларусь и Африка: новые горизонты", который состоится 6-7 июня, будет ориентирован на агропромышленное сотрудничество.
Об этом сообщил сегодня журналистам первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Леонид Маринич, передает
По его словам, африканскую сторону привлекает открытость Беларуси в вопросах развития этой сферы.Первый замминистра констатировал, что для участников форума разработана обширная программа. В ней - посещение молоко- и мясоперерабатывающих предприятий, а также модернизированных сельхозобъектов, в частности, зерносушильных комплексов. "Мы будем показывать, как проводим доработку зерна. Мы понимаем, что Африка - регион, где тепло, зерно там сушится в естественных условиях. Но зерно нужно сохранить, а чтобы сохранить, его нужно доработать. Поэтому покажем комплексы машин по доработке зерна и новые методы хранения замораживанием. В Беларуси есть такие комплексы, где хранение зерна осуществляется методом заморозки", - подытожил Леонид Маринич.
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Первый белорусско-африканский форум "Беларусь и Африка: новые горизонты", который состоится 6-7 июня, будет ориентирован на агропромышленное сотрудничество.
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