iPhone X и революционные очки: инсайдер раскрыл подробности о будущих гаджетах Apple

Пользователь Reddit под ником Foxconninsider опубликовал предполагаемые цены и технические характеристики еще не анонсированных продуктов Apple, в числе которых оказались новые модели iPhone, компьютеры iMac, умная колонка с голосовым ассистентом Siri и очки дополненной реальности. Пользователь утверждает, что видел прототипы этих устройств на заводе Foxconn, сообщает The Verge.

iPhone X и iPhone 7s

По информации источника, новая премиальная версия смартфона Apple получит название iPhone X и будет облачена в корпус из композитного стекла, которое позволит внедрить в новинку технологию беспроводной зарядки.





Также утверждается, что аппарат будет полностью защищен от воды и пыли и получит большой практически безрамочный дисплей, который займет почти всю переднюю панель гаджета. Объем оперативной памяти в устройстве установится на уровне 3 ГБ, а порта USB-C не будет. На его месте останется «классический» порт Lightning.

Инсайдер также подтвердил информацию о двойной основной камере, расположенной вертикально, и отсутствии сканера отпечатков пальцев на задней панели устройства. По его словам, датчик расположится на фронтальной панели под стеклом. Еще одной интересной функцией инсайдер назвал режим распознавания лица владельца устройства через фронтальную камеру.

Об обновленных версиях текущей линейки смартфонов — предполагаемых iPhone 7s и iPhone 7s Plus — инсайдер рассказал совсем немного и лишь отметил, что они получат алюминиевые корпуса и не будут оснащаться технологией беспроводной зарядки.

«Умная» колонка Siri

«Умная» колонка Siri Speaker будет представлена в самое ближайшее время — возможно, во время сегодняшней конференции WWDC 2017. Инсайдер утверждает, что устройство получит цилиндрический корпус и будет немного напоминать уменьшенную версию рабочей станции Mac Pro.





При этом на этапе тестирования были и другие варианты. Например, один из прототипов оснащался камерой и дисплеем. Сообщается, что устройство также получит модифицированный процессор Apple A9. О сроках выхода аппарата в продажу пока ничего не известно. Скорее всего, это произойдет не раньше следующего года.

iMac, умная клавиатура и новый iPad

В этом году обновление моноблоков iMac затронет лишь аппаратную составляющую устройств. Компьютеры с полностью обновленным дизайном и новой клавиатурой с сенсорной панелью Touch Bar выйдут в продажу не раньше следующего года.

Инсайдер также подтвердил ранее ходившую в Сети информацию о новой модели iPad с диагональю экрана в 10,5 дюймов. Ожидается, что она также будет представлена во время сегодняшней презентации WWDC.





Обновление также затронет практически всю линейку ноутбуков компании Apple, которые получат новый дизайн с большим количеством стекла и черного цвета.

В 2018 году производитель также планирует внедрить в некоторые модели динамическую клавиатуру со смарт-клавишами, которые будут оснащаться небольшими e-link-дисплеями. Похожий дизайн может получить новая версия внешней клавиатуры Magic Keyboard.

Очки дополненной реальности

По информации источника, в 2018—2019 году компания представит смарт-очки дополненной реальности, которые «перевернут» рынок, как это сделал первый iPhone. Сообщается, что очки будут выпускаться в трех цветах — белом, черном и цвета шампань. Они также будут доступны в разных размерах как для мужчин, так и для женщин.

В них будет установлена целая россыпь датчиков, включая акселерометр, датчики освещенности и магнитометр для навигации. Отмечается, что движения головой в очках будут вызывать различные функции. Например, при наклоне головы влево или вправо в приложении для знакомств Tinder пользователи смогут проявить симпатию друг к другу или отклонить предложение о начале общения.

Ориентировочная цена подобных очков в свободной продаже — 600 долларов США. Инсайдер также уверен, что очки станут первым по-настоящему массовым устройством дополненной реальности на рынке.

Читайте также: В понедельник Apple представит обновления для своих гаджетов и операционных систем