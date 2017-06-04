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С аукциона пробуют продать землю в Разинском переулке - под офисы, на Дзержинского - под фастфуд

05.06.2017 12:32 — Разное | Tut.by  
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Очередной аукцион по продаже земельных участков пройдет в июле. С него попробуют продать два «старых» лота и один «новый».

«Свежим» лотом стал участок площадью 1,7 гектара на улице Будславской, 25. Отдают его для строительства объекта производственного назначения. Покупателю по условиям аукциона придется снести здания складов и объекты незавершенного строительства, попадающие под пятно застройки.


Административное здание на Будславской, 25, которое покупатель может снести
Фото: Яндекс. Карты.

Начальная цена лота 207 486 рублей. Ориентировочный размер убытков, причиняемых изъятием земельного участка и сносом расположенных на нем объектов недвижимости, составит еще 927 299 рублей. То есть в сумме участок обойдется покупателю в 1 млн 134 тысячи рублей.

В этот же день с молотка попробуют повторно продать участок в Разинском переулке и на пересечении проспекта Дзержинского с улицей Уманской.

Участок на Разинской, площадью 0,8 гектара, отдают для строительства объекта «Административное здание с паркингом». Цена лота 345 301 рубль. Прежде, чем начать строить, покупателю надо будет отселить и снести жилые и нежилые строения по ул. Разинской, 1 и ветхое строение по пер. Разинскому, 4. Также надо будет заплатить за убытки 185 544 рубля и возместить потери сельскохозяйственного производства в размере 2251 рубль.


Разинская, 1
Фото: Яндекс. Карты.

Второй участок, который продать не могут уже год, находится на пересечении проспекта Дзержинского и улицы Уманской. Площадь его 0,48 гектара, построить здесь надо будет «объект общественного питания быстрого обслуживания с линией автораздачи по пр. Дзержинского — ул. Уманской». Для этого надо будет отселить и снести дом по Дзержинского, 59.


Фото: Яндекс. Карты.

Аукцион состоится 5 июля в Минском городском центре недвижимости.

 
 
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